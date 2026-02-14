馮榕榕 - 配色聖經 | 榕榕細語

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　情人節快樂！今年2月特別應景，農曆新年與情人節挨得近，相信大家這段日子都想穿出喜慶感。但很多風水達人都提倡今年丙午火馬年火氣已旺，太多鮮紅容易過火，應該轉用粉紅、橙色、杏色這些柔暖調，既有節慶感，又高級耐看。

    說到顏色穿搭，很多人穿搭上面都喜歡選用黑白灰，方便易襯，亦都非常百搭，但是當遇到節日的時候就感覺到非常懊惱。這個時候，一些工具書可能適合大家，例如在日本再版56次，銷售超過二十萬本的《配色事典》（Haishoku Soukan），是日本設計師和田三造於1933至1938年間出版的經典之作，原為昭和時代的產業設計師手冊，幫助工廠、商家配色商品，從織品、包裝到室內，涵蓋時裝、家居、季節主題。當時日本正值現代化，書中以純粹色塊示範上千種組合，無文字解說，直觀如色票本，深受工匠追捧。直至今日，時裝設計師如Issey Miyake、Yohji Yamamoto等仍視之為聖經，常借其色輪理論設計系列，證明百年配色法則歷久彌新。

    書中核心是色輪理論：類比色（如橙粉相鄰，溫暖連貫）、互補色（暖冷對比，活潑平衡），以及「60-30-10規則」——主色佔60%、輔色30%、點綴10%，確保視覺和諧。例如杏啡加粉藍，即大地暖調主導，冷藍點綴，營造柔和層次；橙配黃白，則如夕陽餘暉，喜慶不張揚。

    如果要引用這本書的理論，今年避紅又要節慶感滿滿可以有以下選擇：
•    粉紅（60%）針織上衣＋杏色（30%）長裙＋啡色（10%）腰帶鞋：
    新年拜年溫柔甜美，情人節約會浪漫有型。
•    蜜桃橙（60%）連身裙＋奶油黃（30%）外套＋白色（10%）小包：
    日光喜氣，適合行大運或Brunch。
•    杏色（60%）西裝＋啡色（30%）長褲＋粉藍（10%）絲巾：
    優雅平衡，新年晚宴或情人節晚餐皆宜。
    這本書不止節日用，平日上班、假日穿搭以及朋友聚會，色塊理論一生受用。投資一本放在家中，也許你的衣櫃也可以瞬間升級成設計師級呢！

馮榕榕

