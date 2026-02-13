林靖風 - 群展「幽幽絮語」 | 優雅以後

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖風
2小時前
　　在一個忙投急趁的社會裏，人們都習慣了即時地演繹，卻忘記了觀察的過程。Para Site藝術空間帶來由何思穎策劃的群展「幽幽絮語」，透過9位國際及亞洲藝術家的作品：Catalina Africa、Özlem Altın、Lêna Bùi、陳翊朗、Saodat Ismailova、凌佩詩、文美桃、Christina Quarles、Aycoobo–Wilson Rodríguez，審視身體所承載的記憶與痕跡。

　　藝術家凌佩詩的裝置作品《脈》，以一個環形結構模擬心臟的脈動，靈感取材自她在醫院探望祖父母時所觀察到的心電圖儀器律動；她亦把私人信件融入水墨拼貼之中，組成了親密與扶持的象徵。作品的各部分由天花板垂吊下來，它們並沒有真正接觸着對方；然而在光線的投射下，地上的影子卻緊扣在一起。即使所愛的人暫時離去了，那一份親密與思念仍然不會磨滅。

　　藝術家引用了心理學家米哈里．契克森米哈伊的一句話：「意識並不是一個線性系統，而是互有因果關係的循環。」作品上被暈開了的墨水，讓作品衍生出一種相擁時的溫度，埋藏着的不再只是隱密的話語－－纖維成為了一個守護着思念的蠶蛹。

