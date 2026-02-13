郭志仁 - 喜歡在淡季出走 | 九宮格

淡季出行，例如冬季，景色或不如春夏，但最大優點在於人少，避免在人海被推着走，換取更舒適安靜的旅程。



早前到北京，正值旅遊淡季，氣溫約在四度至零下二度之間。自己本來就喜歡冬天，又可以把在香港已沒用處的厚衣帶去。朋友問有沒有預早幾星期訂購故宮門票，我答只需前一日。大家都驚訝，因為旅遊高峰，不少人只得在城門外空嘆。



故宮古樹花海，夏天必是一幅明媚的水墨畫，但我寧可少看幾分綠意，換取獨自在庭院與宮牆間，由午門蜿蜒至神武門，五小時穿梭明清皇帝正宮與御花園，后妃休憩之所。最後寧壽宮珍妃井作別，24歲悲劇，香消玉殞。



到過北京的大概也聽過什剎海。從王府井出發，車程約二十分鐘。平日是一片湖泊，冬季限定，變成溜冰勝地。毋須自備器材或溜冰鞋，現場有冰上單車、雪橇等任你挑選。



地震之前，曾與朋友到九寨溝，同樣選在冬天。風景固然不及春夏耀眼，有些湖泊甚至結冰，但體驗極佳。人少，五花海前兩人可以駐足半小時，從容細賞，照片更毋須事後刪去路人。



冬天與另一半同行，特別是熱戀初期，別有一番情趣。天冷十指緊扣，順勢將雙手鑽進衣袋。人少，輕聲細語特別動人。往後旅行，建議讀者選擇淡季出發。



「請放慢投入在旅程，臉龐流過細水就緩緩靜聽，聽聽心聲見證。」許廷鏗－－《不要忘記沿途風景》



郭志仁