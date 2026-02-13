張諾 - 傳統與創意的味蕾交響 | 任意行

旺角朗豪坊新食店「玥派」，以精緻茶飲、巧手點心、經典佳餚與特色甜品融於一店，塑造出令人耳目一新的餐飲體驗。翻開點心單，「麻辣燒賣」、「西班牙火腿蘿蔔糕」等名字預示着這不是一頓尋常飲茶。



搭配點心的，是精心設計的特色茶飲系列。「碎銀子」是糯香熟普，茶湯醇厚帶米香；「月中有桂」清雅花香撲鼻；「綠烏龍鐵拿」則在茶韻中揉入奶香，中西合璧。茶與點的搭配，既能解膩，亦提升用餐的層次感。



主菜在傳統框架中注入了現代演繹的靈魂。「陳年花雕熟醉杯」將醉蝦、醉蜆盛於玻璃杯中，上桌時侍應注入水與乾冰，頓時白霧繚繞，仙氣飄逸。酒香恰到好處地襯托出海鮮的甜味，視覺與味覺雙重享受。



「火焰黑叉燒」是另一道儀式感十足的招牌。半肥瘦叉燒邊緣烤至微燶焦香，上桌前淋上玫瑰露點火，藍色火燄躍動間酒香四溢，入口叉燒外焦內嫩，蜜香與酒韻交融，讓人食欲大振。



「黃魚蒸手剁肉餅」展現了廚房的紮實功架。黃魚以精湛刀工切成雙飛狀，鋪於半肥瘦手剁豬肉餅上同蒸，魚鮮與肉香相互滲透，鮮甜倍增。「麻辣水煮牛脷」則在粵菜基礎上融入川味元素，紅油亮麗誘人，牛脷厚切卻依然爽滑，麻辣度調校得宜。



玥派的甜品環節同樣不失分。「特級桃膠鮮蓮子燉銀耳」真材實料，清潤滋養，甜度克制，新鮮湘蓮入口清香，恰好在豐盛大餐後紓緩味蕾。「酒釀米麻薯鳳凰奶」造型別緻，金黃與雪白相映，米麻薯軟糯帶酒香，鳳凰奶滑順香甜，為整餐畫上溫潤句號。



玥派以「高性價比」與「創意粵菜」雙軌並行，網上評論多稱讚其「價錢合理、質素超出預期」、「適合朋友聚餐與家庭飲茶」，我也欣賞它將傳統粵菜玩出新意，環境新派舒適。



張諾