馮應謙 - 節氣與面膜：過年前的準備 | 花樣男教授

過年前，整理儀容的行程總是特別多：剪髮、染髮、頭皮做mask、臉部facial，還有修眉修甲和body spa，全部逐一完成。剩下的就是在家好好保養皮膚，最重要的當然是敷面膜。



我的心得是，敷面膜首先要看節氣－－不是說笑，真的很準。現在已經立春，冬天用的面膜應該收起來。我一直認為冬天最不適合用一般「紙面膜」（sheet mask）：其實紙面膜並不是紙，通常是棉、無紡布或者纖維混合製成的「布面膜」。香港的冬天又冷又乾，面膜一會兒就乾光，還有那種「凍冰冰」的感覺，真的很難受。當然，你可以用熱敷面膜（有機會再另文分享），不過熱面膜有點繁複，所以大眾接受度一般。



我自己只有在出差、酒店開暖氣的情況下才會用紙面膜。如果真的是面膜愛好者，冬天我建議選擇乳霜狀（cream type）的面膜，不容易乾，而且有不同功能選擇，可以因應膚質作針對。



過了立春，到了梅雨天，反而會擔心皮膚過於滋潤，易敏感泛紅，這時候可以減少敷面膜，或選擇市面上數得出幾隻針對敏感膚質的面膜。至於一到夏天，其實適合考慮美白、控油或清潔功能的紙面膜，甚至是塗抹式的泥狀潔面面膜，同樣好用。秋天轉乾，保濕最重要，這時候最值得投資稍微貴一點的精華液面膜。



說回現在，過年前要集中火力，所以我用上家中最貴的膠原蛋白面膜。這類面膜短期效果其實挺明顯，皮膚會細緻、有減淡細紋的感覺。有網上資訊說多數膠原蛋白其實不能深入真皮（這部分我沒有做過專家實證），不過對我來說，只要過年期間能短暫漂亮一下，也就心滿意足了。



馮應謙