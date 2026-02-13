Executive日記 - 與「香港青年科創號」實驗星組網 精細化監測環境 「港中大一號」AI大模型衛星成功升空 | Executive日記

首枚由香港高校直接參與設計、研發及應用嘅對地觀測衛星，成功升空！由香港中文大學研發嘅全球首顆面向城市可持續發展嘅人工智能（AI）大模型衛星－－「港中大一號」，昨日搭載捷龍三號運載火箭，喺廣東南海海域成功發射，順利進入預定軌道，將與之前發射嘅「香港青年科創號」實驗星組網，構建香港首個低軌衛星星座。



呢枚中大衛星係由政府創新科技署首次資助嘅對地觀測衛星項目。今年正值國家「十五五」規劃開局之年，呢次衛星成功發射，彰顯中大以科技創新實踐積極回應特區政府對接國家「十五五」規劃嘅部署，助力香港建設國際創新科技中心。



中大校長盧煜明教授話，「港中大一號」成功入軌，不僅係中大喺航天科技領域嘅又一突破，更標誌着我哋喺智能遙感與空間信息應用方面邁入新里程。中大將積極響應『十五五』規劃，為服務國家航天強國建設、支持香港以至大灣區嘅可持續智慧城市發展貢獻力量。」



智能遙感與空間信息應用邁入新里程



中大衛星首席科學家暨太空與地球信息科學研究所（太空所）所長關美寶教授話，「港中大一號」將持續提供高解析度、多譜段嘅寶貴對地觀測數據，支撐相關關鍵技術研究和應用示範。中大將以此為契機，進一步推動前沿創新研究，展現中大喺地球科學與航天遙感領域嘅國際影響力。



「港中大一號」搭載高解析度多光譜光學遙感相機，空間解析度達1米，能夠獲取從近紫外到近紅外共10個譜段信息，可提供精細化環境監測數據，應用於防災減災、智慧城市和區域可持續發展等重要領域。該衛星喺國際上首次實現DeepSeek大語言模型的星載部署，具備在軌准即時數據分析與信息提取能力。



「港中大一號」衛星在廣東陽江近海海域成功發射。