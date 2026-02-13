胡慧沖 - 泰國最新軟實力 | 筆泰沖動

最近泰國軟實力（Soft Power）再度成為話題，其中一個焦點來自泰國歌手Kratae的新歌《Bangkok City》。這首MV帶起了一股「泰服混搭潮」，片中藝人並沒有穿整套傳統服裝，而是只穿泰式上身服飾，例如Sabai或泰式短上衣，下身配牛仔褲或日常服裝，既保留文化元素，又有現代時尚感。



MV推出後迅速在社交平台走紅，不少網紅及年輕人模仿這種穿搭，在曼谷景點拍照、跳舞甚至作為日常穿搭，形成一種新潮流。媒體形容這是泰國文化軟實力的新輸出模式，成功令傳統文化更貼近年輕世代。



不過亦要留意，雖然部分佛寺對這種現代化泰服持開放態度，但仍有寺廟要求服裝端莊，例如避免短褲、過短裙或過於休閒的打扮。計劃穿泰服參觀寺廟的人士，最好先留意場地指引，以示尊重宗教與文化禮儀。



整體而言，《Bangkok City》帶動的不只是時尚潮流，更加反映泰國如何透過音樂與流行文化推動軟實力，把傳統元素轉化為現代生活的一部分。



胡慧沖