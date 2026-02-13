李飛帆 - 養和醫療集團 與理大合作 2026學年起提供營養師實習 | 企業熱話

養和醫療集團與香港理工大學於2月2日簽訂合作協議，為理大香港首創的營養治療理學碩士課程提供臨床實習及培訓機會。養和成為首家為該課程提供實習的私營醫療機構。

雙方自2008年起已合作辦護理碩士課程，此次擴展至營養治療領域，旨在結合理大學術優勢與養和臨床專長，培養具專業知識及實踐經驗的營養專才。李維達醫生及石丹理教授均表示，此合作將提升本地營養學教育水平，推動醫療人才發展。

養和營養部擁有8位海外培訓註冊營養師，早於1970年代提供服務，擅長腫瘤、過敏、糖尿病等專科營養管理，並積極開展研究。2026/27學年起，學生將在養和接受系統實習，包括營養篩查、個人化建議及科研指導，助力香港營養專業長遠發展。

李飛帆