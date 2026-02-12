林靜 - 潮汕家鄉味道 | 紅棉樹下

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜
3小時前
生活 專欄
　　趕在春運人潮之前，上周從深圳搭上高鐵，一個多小時便到了普寧。再轉半小時出租車，父母家鄉那個安靜的小墟鎮就在眼前了。親戚仍住在傳統的潮式老屋裏，一走進那大大的天井，時光便慢了下來。

　　他們住的是「下山虎」形制，主座三開間，中間為大廳，左右為房間，開間都比較小，是平民住宅的普遍形式。以大門為嘴，兩個前房為前爪，大廳為肚，大廳左右房為後爪，狀如下山之虎。

　　表哥指着屋牆說：「這些舊磚頭，質地實淨得很，現在要是拆屋重建，這些老磚在市面上可是有價有市。」我撫過磚面，觸手清涼堅實，隔熱保暖，怪不得老房子毋須安裝冷氣。

　　這裏沒有汕頭、潮州的通街美食，也沒有普寧市區的熱鬧，但看着表嫂在灶頭上變出一道道菜肴，比任何名店的出品都吸引。

　　桌上擺着春菜煲、炸豆腐、魚旦湯、菜脯蛋，都是最尋常的家常菜，卻讓我瞬間回到兒時，每口都是母親下廚的味道。尤其是那鍋春菜煲，在老屋的氛圍裏，更顯滋味。原來在當地買到春菜較為結實，煲過後保留着更多鮮味。

　　所以做春菜煲的秘方最好是用莖粗葉厚的春菜，加上五花肉四兩、乾香菇五朵和蒜頭清水，以胡椒粉調味，材料簡單卻滋味無窮。

