小董 - 痛症秘笈 | 輕鬆養生

小董
3小時前
        人，總有許多的「痛症」出現在不同年紀、階段、部位，且不同原因如：擦傷、扭傷、抽筋、炎症、壓力等都會形成人體某程度上的疼痛感。市面上西藥的止痛藥種類很多，不同止痛藥有不同的止痛功效，有些可能有以下副作用：作嘔反胃、便秘、胃痛腹瀉等，胡亂服用更有可能引致嚴重後果。故此，近年小董發現不少人開始自己購買某些中草藥來「對付」痛症，卻又一知半解未能達到預期效果，有見及此，今天介紹一下常見痛症的正確用藥：
‧頭痛：感冒頭痛可用川芎12克、白芷12克、羌活12克、防風12克；內傷頭痛用原色野生天麻12克、白術12克、半夏12克、當歸6克、桃仁9克、川紅花6克。（如找不到原色無漂染野生天麻可電小董中醫養生館查詢。）
‧肩頸痛：葛根30克、羌活12克、桑枝20克、生薏米20克。
‧胃痛：急性胃炎可用陳皮12克、連翹12克、炒神曲12克、黃蓮9克；慢性胃炎可用川楝子6克、黃芪15克、桂枝9克、生薑2片、炙甘草9克。
‧膽痛（右上腹）：柴胡12克、金錢草12克、海金砂12克、綿茵陳9克。
‧肚子痛（腸痛）：急性腸炎泄瀉可用積實9克、黃蓮9克、白朮15克、神曲9克；慢性腹痛多因嗜冷飲至少腹虛寒，故當用桂枝12克、高良薑10克、炙甘草9克、大棗4枚。
‧腰痛：杜仲12克、金狗脊12克、川斷12克、獨活12克、海風滕20克。
‧膝痛：牛膝12克、制乳香5克、制沒藥5克、黃芪20克。
‧經期疼痛：玄胡索12克、蒲黃9克、艾葉9克、田七6克、王不留行10克。
‧癌痛：醋鱉甲35克、夏枯草30克、制沒藥6克、玄胡索15克、炒五靈脂9克、香附子9克、紅花8克、桃仁9克。

        這些湯方用水浸過藥面約1吋，煲約45分鐘便可，都可翻煎，痛止便可停服。

        上述方劑簡單安全但有顯效，盼讀者能善用！不要再胡亂服藥，不論中藥或西藥，錯服不當影響病情，受苦的是自己！

