陳紫敏 - 二月精選 | 營爆生活

美國欖球賽超級盃剛於星期日舉行，作為美國的一大盛事，少至餐廳員工可以早收，大至美國衞生部刊登了「This Super Bowl Sunday」版本的飲食金字塔。一如預期回嚮頗大及出現各方評論。其中包括有一盤風乾豬肉香腸及火腿最令人疑慮。因為強調「減少加工食品」好像與香腸及火腸唱反調。



此外，由於亦強調「Eat Real Food」，令不少網民擔心此乃間接認為香腸及火腿屬「原型食物」，有少許誤導之嫌。不過，另一邊廂亦有網民呼籲大家輕鬆些，因為普羅大眾極少遵從飲食金字塔的建議，再加上Super Bowl一般家庭都是食pizza、飲汽水等「加工食品」，再加上節慶食品都會按照自己習俗、喜好及經濟等因素取決，並非跟從健康指引。



情人節及農曆新年雙雙迫近，筆者建議大家選一些健康浪漫情人節食品及賀年食品，希望不會被形容為「堅尼地」及可以實踐的。例如情人節以士多啤梨代替玫瑰花、愛心湯水代替甜品。農曆新年以蝦米瑤柱代替臘腸臘肉作蘿蔔糕材料、送茶葉、精品咖啡、無添加果仁、果醬、水果代替傳統蛋卷、曲奇餅或糖果盒等。



在此預祝大家情人節快樂及新年進步！



美國註冊營養師

香港營養師協會正式會員

陳紫敏