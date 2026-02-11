李居明 - 馬年開工吉日1459 大年初七大陷阱 | 李居明大師會客室

今年開市吉日要記住1459，即年初一、年初四、年初五及年初九，這四日就是大吉日了！ 開市開工的吉凶影響全年的運氣和生意，因此，很多明智的老闆都會選擇最好的日子才開市！



今年大年初一是「成」日，寓意全年順景。而大年初二為癸亥日，天干地支皆為陰性，代表最絕之數，故不宜作開市的日子。所以，大家可提早在大年初一（2月17日星期二）作開工開市儀式。吉時為巳時（上午9時至11時）及未時（下午1時至3時），次選中午11時至1時。大家可主動打電話或發訊息給上司、客戶和同事拜年，說聲「我已開工了！」，以示開啟全新一年的工作。



其次，年初四（2月20日星期五）也非常有利，吉時為上午7時至9時，及中午11時至1時，是日沖羊肖老闆。政府機構可在吉日開工，預示香港在新的一年運勢旺盛，全年順景。



此外，年初五（2月21日星期六），吉時為中午11時至1時。平時為上午9時至11時。是日沖猴肖老闆。



如果私人機構可自由安排時間，大年初九（2月25日星期三）大吉日開工為最佳選擇，吉時為中午11時至下午3時，平時是上午9時至11時。此日更是「一粒萬倍日」。是日沖鼠肖老闆。



值得注意的是，今年最大的開工陷阱日是大年初七（2月23日星期一）。中國傳統文化忌「七」數，因「七」數是輪迴死亡密碼，逢七年沖太歲，故以「人人生日」的「生」字沖走個「死」字，講究些不用初七開工的！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。近年開始開拍玄學紀錄片，多次獲國際紀錄片大獎。

