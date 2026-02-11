張諾 - 香港的金童子 | 任意行

翻開《鬼佬：香港童年回憶錄》，彷彿跟着Martin Booth （馬田布思）那雙好奇的藍眼睛，回到上世紀50年代的香港街頭。



1952年6月，7歲的馬田隨父母抵達香港。他爸爸是海軍物資文員，被派駐香港3年。在歡迎午宴上，一名軍官給了馬田兩樣驚喜－－鮮蝦與可樂，還贈他一句忠告：「在香港，只要有人請你吃東西，務必接受。」他從此敞開味蕾，不僅嘗遍皮蛋、炒龍蝨等異味，更用最純真的心，接納了這座城市給予他的一切。



馬田在九龍英童小學就讀，但真正的課堂在街頭。他的一頭金髮被視為「黃金般能招來財運」，得以暢遊城市每個角落，結交三教九流，從1941年香港淪陷時被囚的「長崎山姆」，到人稱「九龍皇后」的瘋癲俄裔流浪婦。一次勇闖九龍城寨，他竟鎮定地以廣東話與黑幫分子「何先生」握手結識，更被帶到城寨深處見識，踏足鴉片煙窟。



這位金髮小童遊走於兩個世界：既與車伕、苦力、幫會成員為友，亦出席海灘派對、在半島酒店享用下午茶。透過馬田好奇的雙眼，讀者見證石硤尾大火、韓戰、內地難民湧入等動盪歲月。他以生動的文筆，讓1950年代香港的社會景觀與文化氛圍躍然紙上。



馬田在《鬼佬》後記中寫道，「我從未真正離開香港」。我想，每個深愛這地方的人都能懂這種心情。無論城市面貌如何變遷，那些曾讓我們心動的瞬間、接納我們差異的溫暖，早已內化為生命的一部分。



張諾