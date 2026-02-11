Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 雪景最好看 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　一年四季的景色都好看，但如果一定要我選一個，那就非冬天的雪景莫屬了。

　　春天百花盛開，欣欣向榮，夏天的濃蔭綠意令人涼爽，秋天漫山紅遍最是熱鬧，但這三季的景色初看叫人驚艷，看多了則容易審美疲勞，尤其是秋天熱烈的紅葉，初見悅目，看久些便會覺得太鬧。與之相比，冬季寧靜的雪景則無此弊。

　　雪景之好看在於本身素淨如白紙，只要稍為有一點顏色出現就立即成為焦點，令畫面生動起來。明代文人說穿衣之道：「春服宜倩，夏服宜爽，秋服宜素，冬服宜艷。」冬服之所以要艷，就是為了在白茫茫一片乾淨大地上添些顏色，稍給點顏色，素靜的畫面馬上漂亮起來，並且漂亮得十分耐看。所以滑雪場的景色總是那麼好看，因為有滑雪衫五彩繽紛點綴雪景。冬天從意大利開往瑞士的火車，火車並不豪華，但車身是鮮紅的，當它穿行在雪原上，白雪之中一長列鮮紅的火車蜿蜒行駛，馬上為天地間構成了一幅漂亮之極的圖畫。

　　若是晴天，有一樹紅果招展在白皚䁗的雪地中，樹枝和果子披上了一層雪花，恰有幾隻彩雀飛來，停在樹枝上細細碎碎啄食果子，這景致你說有多好看。即使陰天，白雪傍着的河水變成了黑色，這時若有幾隻白天鵝游在河面上，一幅「黑白照片」渾然天成，也非常迷人。

　　春夏秋三季是景色搶眼，風頭十足，好看，只是太滿，容易飽。冬天的雪景則有中國畫留白的妙處，經久耐看，容人想像。

李純恩

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
19小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
18小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
12小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
18小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
23小時前
「影壇女漢子」驚爆患惡疾「肚大如懷孕」體重暴脹 扶牆走路險失明驚險一刻曝光
「影壇女漢子」驚爆患惡疾「肚大如懷孕」體重暴脹 扶牆走路險失明驚險一刻曝光
影視圈
14小時前
3COINS進駐葵芳新都會 開幕首日創品牌歷來全球最高單日銷售紀錄
3COINS進駐葵芳新都會 開幕首日創品牌歷來全球最高單日銷售紀錄
樓市動向
2026-02-09 18:19 HKT
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
17小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
18小時前
01:51
屯門井頭村謀殺｜六旬漢疑遭不鏽鋼煮食煲重擊頭部致死 與妻長期拗撬
突發
13小時前
更多文章
李純恩 - 等過年 | 好好過日子
　　執筆寫這篇稿的時候是二月七日，再過十天就是農曆新年了。 　　前兩天已經去「正斗」取了年糕和蘿蔔糕，蘇絲黃出品的蘿蔔糕也隨之出現在家裏了。「奇華」的零食全盒也準備好了，杭州的「真岩宗」香茶寄來了，永福寺月真大和尚寫的「福」字和董橋兄的馬年揮春都收到了，年味漸漸濃了。 　　從前到了這時候家庭主婦們都已經要為年卅晚飯桌上的內容開始忙碌了，上海人家的王師母張師母們醃鹹肉、醃糟魚、磨糯米粉、
2026-02-09 02:00 HKT
好好過日子