李純恩 - 雪景最好看 | 好好過日子

一年四季的景色都好看，但如果一定要我選一個，那就非冬天的雪景莫屬了。



春天百花盛開，欣欣向榮，夏天的濃蔭綠意令人涼爽，秋天漫山紅遍最是熱鬧，但這三季的景色初看叫人驚艷，看多了則容易審美疲勞，尤其是秋天熱烈的紅葉，初見悅目，看久些便會覺得太鬧。與之相比，冬季寧靜的雪景則無此弊。



雪景之好看在於本身素淨如白紙，只要稍為有一點顏色出現就立即成為焦點，令畫面生動起來。明代文人說穿衣之道：「春服宜倩，夏服宜爽，秋服宜素，冬服宜艷。」冬服之所以要艷，就是為了在白茫茫一片乾淨大地上添些顏色，稍給點顏色，素靜的畫面馬上漂亮起來，並且漂亮得十分耐看。所以滑雪場的景色總是那麼好看，因為有滑雪衫五彩繽紛點綴雪景。冬天從意大利開往瑞士的火車，火車並不豪華，但車身是鮮紅的，當它穿行在雪原上，白雪之中一長列鮮紅的火車蜿蜒行駛，馬上為天地間構成了一幅漂亮之極的圖畫。



若是晴天，有一樹紅果招展在白皚䁗的雪地中，樹枝和果子披上了一層雪花，恰有幾隻彩雀飛來，停在樹枝上細細碎碎啄食果子，這景致你說有多好看。即使陰天，白雪傍着的河水變成了黑色，這時若有幾隻白天鵝游在河面上，一幅「黑白照片」渾然天成，也非常迷人。



春夏秋三季是景色搶眼，風頭十足，好看，只是太滿，容易飽。冬天的雪景則有中國畫留白的妙處，經久耐看，容人想像。



李純恩