小董 - 肺結節會消失的 | 輕鬆養生

小董
5小時前
　　早陣子在「小董中醫博士」的視頻上跟大家講過，要清楚知道自己肺部有沒有大問題，不是做X光檢查，而是做「低劑量電腦掃描」。然後，很多人發現了有「肺結節」和「毛玻璃結節」、「小囊腫」等，而最令人應該擔心的就是這毛玻璃狀結節，皆因一般肺結節常見於肺部影像檢查中的小白點，9成為良性；而毛玻璃結節，看起來薄薄霧霧的影子，有不少是肺腺癌的早期型態，藏着早期肺癌的前兆，要注意當發現有「大於8mm」、「毛刺狀」等，一旦毛玻璃裏慢慢出現這「實質成分」，意味惡性的風險正升高，不能掉以輕心。

　　發生肺結節原因很多，跟生活、環境、甚至年齡有關，例如，過去感染結核、黴菌感染、甚至普通肺炎，都可能在肺裏留下小小的纖維化、鈣化。或是，長期接觸空污、吸入粉塵、二手煙，或本身有氣喘，都會導致肺結節。

　　西醫方面在這病變的早期，完全沒對策，或以「斬腳趾避沙蟲」的治標不治本方法：手術切咗，可這頑皮小結節是會復發的，你能做多少次手術呢？但中醫有十分好的療效且治標治本！中醫認為，很多肺結節是「肺氣不暢、痰瘀阻滯」所致：壓力大、情緒鬱滯致肝氣犯肺，久坐油膩讓脾胃差、痰濕生，痰瘀裹結肺絡就成了結節。中醫調結節關鍵在「通肺氣、化痰瘀」，對症下藥，藥到病除！但真的需要些時間，有耐心！

　　就快過新年了！小董不想掃大家的興，不談大病、重病，但希望多年未做身體檢查的你能「扚起心肝」年後去做全面檢查，記得肺部做「低劑量電腦掃描」；如有肺結節，應找你的家庭中醫師治療，免得這個結節在你身體成為一個計時炸彈，變成不可逆轉的癌性腫瘤哦！祝大家有一個健健康康、愉愉快快的新年！

學貫中西的大愛中醫師博士
