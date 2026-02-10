KellyChu - 逾千學生《我要讚佢》活動同寫「福」字 打破世界紀錄 《頭條日報》今隨報派發 「福」送讀者 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　星島新聞集團《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」早前舉行逾千人一同寫「福」字，創下世界紀錄活動。為傳揚善心、凝聚社會正能量，星島新聞集團將活動中學生書寫的「福」字製成新春揮春，於今日隨部分《頭條日報》贈予讀者，又會向全港300間參與學校及社區派發，希望讓這份祝福轉化為社區關懷，實現「福」到萬家，將祝福傳遍香港。

　　活動主題為「以心傳善 筆墨生福 共創世界紀錄」，由教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩親臨主禮。當日共有1142名「我要讚佢大使」、校長、教師及嘉賓一同揮毫，成功創下「最多人同時寫『福』字推廣讚美文化」的世界紀錄。

學生送「福」長者

　　博愛醫院陳國威小學有兩位學生獲提名為「我要讚佢大使」。有份參與活動的六年級學生陳紫菱認為，每張揮春不僅是節日祝福，更是港人團結一心、傳遞正能量的見證。另一學生鄭夢靈計劃將揮春親手送贈給長者，祝願長者們身體安康。

　　該校校長韋淑貞補充道，活動讓學生透過親身參與，為市民送上祝福，別具意義。「一張小小的『福』字揮春，學生也能從中體會到，即使是微小的力量，同樣能帶來正能量，因為每一份心意都在塑造一個更溫暖、更有人情味的社會。」

KellyChu

「福」字揮春今日隨部分《頭條日報》贈予讀者。
「福」字揮春今日隨部分《頭條日報》贈予讀者。
