林國誠 - 觀察於微 | 五里山

續上期的風水案例，宅主因犯流年五黃門為單位加放了專用的風水物品，全年都順利，而且再買多一個比現在更大的單位。可惜在11月因風水物品掛得不好掉下來，但朋友可能覺得順利而且已經近年尾和預備搬新屋，並沒有掛回物品，一星期左右腿部遇到不常見的意外，拖了幾星期最終要做手術，巧合地家人差不多同一時間腳部亦扭傷。故事還未完結，因為今年年頭搬去更大的單位，把舊地址租出，當然把原本的風水布局清走。新租客住了一個星期，本身有些潛在的慢性病突然激發，當然不是太嚴重。這些類似的案例屢見不鮮。陽宅風水布局的力量真的不可輕視，我們要養成觀事於微，留意宅內一切的變化，簡單如家中的燈膽比正常壽命短地燒掉。通常都會同時在運程或事業上出現障礙。最有趣是見過一次在鬼節的晚上被鬼壓，當晚的神枱燈便燒掉。又見過廁所出現糞渠味道，因為沒有徹底地處理，滋擾了幾個月，最後宅主突然得了泌尿科的問題，醫生亦無藥可開，我叮囑宅主馬上找工程師傅處理，原來是馬桶的去水位漏氣，氣味從糞渠回流，更奇怪的事是修理好後，這個病竟然很快無事。因為這種病不是食藥可以痊癒。又例如今次說的例子，真正有功力的師傅布局，不論是用門路或用風水物品，平時要留意有沒有移位，特別是工人姐姐做清潔時容易攪亂位置。電器突然壞掉，都要盡快修理好。又有化煞的真葫蘆突然全個發霉，都是宅內出現病患。總之例子多不勝數，一定要學習觀察和盡快處理。



最後一提今個星期六年廿七創古中心開始修除障法直到年初一凌晨。大家真的要把握機會參加法會預備赤馬的來臨。



林國誠