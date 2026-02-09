李丞責 - 馬年催旺桃花 | 李丞責博士玄學信箱

問：李博士你好！好快又到情人節，但40幾歲的我仲係單身，每年都覺得好失落。請問有甚麼方法可幫我催旺桃花運？

今年立春已過，正式進入丙午馬年。今年最關鍵的桃花方位在「東南」。馬年的「九紫右弼星」飛臨此處，九紫星五行屬火，是當運的喜慶大吉星，主理桃花、姻緣及各類喜事。想催旺感情的朋友，首要任務是保持家宅東南方的整潔明亮。建議大家可以擺放今年特別設計的新產品——「心心相印喜洋洋桃花燈」。這款擺件含九顆粉晶加兩顆心形紅瑪瑙，兩者都有助吸引愛情能量，心心相印的造型正合九紫火的喜慶意頭，擺放在東南位能催動喜慶蜜運氣場，讓姻緣更順利。



在個人日常開運上，今年旺桃花的顏色是「青色」。從五行角度看，青色屬木，木能生火，有助帶動九紫火的喜慶能量。如果你本身八字不忌木，建議平時可以多穿青色的衣服。若八字忌木，青色就宜「點到即止」，以小配飾或少量元素作點綴即可。此外，馬年旺桃花的數字是「4」，在日常生活中多留意這個數字，亦有助於接引巽宮的木氣能量。



生肖運勢方面，有幾個生肖在馬年較易收穫愛情。屬兔的朋友有「天喜」主喜慶人緣，但同時「桃花」與「咸池」入宮，雖有機遇亦易惹爛桃花，需提防霧水情緣；屬雞的朋友迎來「紅鸞」大吉星，主較正式的緣分與婚嫁，單身者較易遇到可認真發展的對象，「太陰」星亦催旺女性溫柔特質；屬豬的朋友得「玉堂」貴人照耀，人緣較佳，易經長輩或貴人介紹結識條件不錯的異性；屬虎的朋友有「紅艷」星，感情機遇增加，但感覺較似是而非，未必即時有實質突破。不過以上屬大方向，姻緣時機仍需配合個人八字命盤與流年運勢細看。



在此預祝大家馬年桃花盛開，早日雙雙對對！



李丞責