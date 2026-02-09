Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 馬年催旺桃花 | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

問：李博士你好！好快又到情人節，但40幾歲的我仲係單身，每年都覺得好失落。請問有甚麼方法可幫我催旺桃花運？

　　今年立春已過，正式進入丙午馬年。今年最關鍵的桃花方位在「東南」。馬年的「九紫右弼星」飛臨此處，九紫星五行屬火，是當運的喜慶大吉星，主理桃花、姻緣及各類喜事。想催旺感情的朋友，首要任務是保持家宅東南方的整潔明亮。建議大家可以擺放今年特別設計的新產品——「心心相印喜洋洋桃花燈」。這款擺件含九顆粉晶加兩顆心形紅瑪瑙，兩者都有助吸引愛情能量，心心相印的造型正合九紫火的喜慶意頭，擺放在東南位能催動喜慶蜜運氣場，讓姻緣更順利。

　　在個人日常開運上，今年旺桃花的顏色是「青色」。從五行角度看，青色屬木，木能生火，有助帶動九紫火的喜慶能量。如果你本身八字不忌木，建議平時可以多穿青色的衣服。若八字忌木，青色就宜「點到即止」，以小配飾或少量元素作點綴即可。此外，馬年旺桃花的數字是「4」，在日常生活中多留意這個數字，亦有助於接引巽宮的木氣能量。

　　生肖運勢方面，有幾個生肖在馬年較易收穫愛情。屬兔的朋友有「天喜」主喜慶人緣，但同時「桃花」與「咸池」入宮，雖有機遇亦易惹爛桃花，需提防霧水情緣；屬雞的朋友迎來「紅鸞」大吉星，主較正式的緣分與婚嫁，單身者較易遇到可認真發展的對象，「太陰」星亦催旺女性溫柔特質；屬豬的朋友得「玉堂」貴人照耀，人緣較佳，易經長輩或貴人介紹結識條件不錯的異性；屬虎的朋友有「紅艷」星，感情機遇增加，但感覺較似是而非，未必即時有實質突破。不過以上屬大方向，姻緣時機仍需配合個人八字命盤與流年運勢細看。

　　在此預祝大家馬年桃花盛開，早日雙雙對對！　　 

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

最Hit
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
前TVB性感女星貼身裙「半除」效果震撼視覺 疑洩失婚後感情觀：是我錯了
前TVB性感女星貼身裙「半除」效果震撼視覺 疑洩失婚後感情觀：是我錯了
影視圈
7小時前
WhatsApp收賀年貼圖銀行戶口隨時被清空？專家教3招自保+提防1類檔案
01:09
WhatsApp收賀年貼圖銀行戶口隨時被清空？專家教3招自保+提防1類檔案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
北海道或現400年一遇巨大地震　學者：能量累積已達成熟階段
北海道或現400年一遇巨大地震　學者：能量累積已達成熟階段
即時國際
13小時前
中年好聲音4｜「白羊君」攞5燈熱爆舞台  兩特點洩真身為TVB老臣子？入行前曾做巴士司機
中年好聲音4｜「白羊君」攞5燈熱爆舞台  兩特點洩真身為TVB老臣子？入行前曾做巴士司機
影視圈
7小時前
前TVB移民女星曝光加拿大醫院天價帳單！母親住院5日索價XX萬：我哋都嚇親，點樣畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大醫院天價帳單！母親住院5日索價XX萬：我哋都嚇親，點樣畀啊
影視圈
2026-02-07 21:00 HKT
徐子淇上海貴氣現身顏值驚人 上圍澎湃升級極度吸睛 偕老公出席晚宴盡展豪門氣派
徐子淇上海貴氣現身顏值驚人 上圍澎湃升級極度吸睛 偕老公出席晚宴盡展豪門氣派
影視圈
12小時前
天文台一周內兩度「炒車」？預測最低13°C最終「唔凍」 氣象專家解構誤判三大原因
天文台一周內兩度「炒車」？預測最低13°C最終「唔凍」 氣象專家解構誤判三大原因
社會
15小時前
連鎖超市快閃賀年優惠全單85折！只限2天 滿額送米+$30現金券
連鎖超市快閃賀年優惠全單85折！只限2天 滿額送米+$30現金券
時尚購物
2026-02-07 14:15 HKT
天氣｜過年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天氣（附九天天氣預報）
00:47
天氣｜過年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天氣（附九天天氣預報）
社會
16小時前
更多文章
李丞責 - 生肖更替 立春為準 | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士您好，坊間對生肖分界一直有不同說法。以2026年為例，有人以立春（2月4日）作為蛇、馬之分，也有人認為一定要等到大年初一才算馬年。究竟哪一種才是「正確」？若小孩在立春後、大年初一前出生，又應該如何判斷生肖？ 　　針對生肖更替的界定，這不僅是民間習俗與命理學的觀點差異，更涉及中國曆法中「陰陽合曆」的智慧。 　　在傳統玄學與八字命理中，生肖的變換必須以「立春」為準。以2026年丙
2026-02-02 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱