KellyChu - 醫療輔助隊慶成立75周年 逾千人包紮「同創新紀錄」 | Executive日記

KellyChu
3小時前
生活 專欄
醫療輔助隊昨於九龍華仁書院舉行「同創新紀錄」活動，慶祝部隊成立75周年。逾千名隊員、少年團團員、義工及其家人，齊心協力以三角巾成功完成1950次大手掛包紮，創下「最多對參與者相互做大手掛」的健力士世界紀錄，以行動彰顯部隊逾四分三個世紀以來守護市民健康的堅定承諾。

　　醫療輔助隊總監林文健醫生在活動上致辭時表示，這項紀錄不僅象徵着部隊75年的歷史與發展，更展現了部隊在提供急救服務方面的專業及服務精神。

　　同日亦舉行了總監嘉許禮，以表彰隊員在「渣打香港馬拉松2026」中為超過2600名傷者提供急救及護理服務的傑出表現，其中25位隊員更因在拯救3名心臟驟停的跑者時表現專業、反應迅速及發揮團隊合作精神而獲嘉許。 

25隊員救心臟驟停跑手獲嘉許

　　醫療輔助隊自1950年成立以來，一直積極參與各種救援行動、於大型公眾活動提供醫療支援及守護公共衞生，致力保障市民的安全和健康。

