李純恩 - 等過年 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
3小時前
生活 專欄
　　執筆寫這篇稿的時候是二月七日，再過十天就是農曆新年了。

　　前兩天已經去「正斗」取了年糕和蘿蔔糕，蘇絲黃出品的蘿蔔糕也隨之出現在家裏了。「奇華」的零食全盒也準備好了，杭州的「真岩宗」香茶寄來了，永福寺月真大和尚寫的「福」字和董橋兄的馬年揮春都收到了，年味漸漸濃了。

　　從前到了這時候家庭主婦們都已經要為年卅晚飯桌上的內容開始忙碌了，上海人家的王師母張師母們醃鹹肉、醃糟魚、磨糯米粉、炒豆沙炒黑釀酥炒瓜子、泡水筍乾、做蛋餃、做走油肉、蒸八寶飯、蒸鬆糕－－不亦樂乎。俱往矣。現在這些過年的食物都可以買現成的，不用自己動手了。

　　在年夜飯的飯桌最令我念念不忘的，總是一碟色澤鮮艷晶瑩通透的蒸鹹肉。鹹肉是外婆自己醃的，切成一大片一大片蒸好了當頭盤吃，瘦處鹹鮮肥處滑膩，不知要吃多少。那一晚必然還有許多菜，但最能記住的，總是這一碟鮮香豐腴的清蒸鹹肉。

　　我打電話給「同順興」的林老闆，問他「刀板香」有貨嗎？「刀板香」是江南鹹肉中的優質貨，但凡家裏想做鹹肉菜飯、醃篤鮮、蒸百頁之類，我都會去「同順興」買「刀板香」。林老闆回說有，剛剛到貨。便請他幫我預留兩塊。去他店裏幫襯的上海人多，上海人過年鹹肉吃得多，不預留怕很快賣光。去買鹹肉的時候順便再買些冬筍和塌窩菜、寧波年糕，到時再煮一鍋水筍燒肉，過年餐桌上的江南年味自然就散發出來。林老闆說上海「萬壽齋」的小籠包也到貨了，這個也好，過年的時候有朋友來家，小籠包加芝麻湯圓，再煎一碟廣東年糕一碟蘿蔔糕，下午點心就鹹甜兼備了。

　　就這樣，等着過年了。

李純恩

好好過日子