李飛帆 - 恒生利是封系列　經典錢幣配搭吉祥圖案迎馬年 | 企業熱話

新春送利是，不僅是傳統，更是心意的傳遞。而收到一封設計精美、充滿心思的利是，絶對是「新正頭」的「好開始」 。每年都會推出專屬利是封的恒生銀行，今年再度為客戶帶來驚喜，以其標誌中的錢幣圖案，加上恒生財神以及孔雀、金龍、桃花及鯉魚四大吉祥元素，設計出一系列既經典又時尚的利是封。無論大家期望「龍精虎猛」，還是「花開富貴」，利是封都直接變成祝福句，將喜悅送出去。



此外，恒生亦為私人銀行及商業銀行客戶設計專屬利是封禮盒套裝，無論用作收納或展示，都體面大方，盡顯氣派。特選客戶更有機會獲贈如意絲絨利是袋，寓意福氣及財運都「袋袋平安」！

