葉澍堃 - 「獅房菜」愛玲宴 品嘗張愛玲小說中多款美食 | 葉Sir食經

葉澍堃
54分鐘前
　　最近在旺角帝京酒店3樓「獅房菜」食了頓愛玲宴，張愛玲是上海人，但跟香港甚有淵源，曾經入讀香港大學，住在加多利山，她的小說作品甚多，有些更改編成電影，好像我看過的《傾城之戀》、《色戒》，《半生緣》和《紅玫瑰與白玫瑰》，印象最深當然是《色戒》男女主角的拼搏演出。

　　帝京酒店曾經幾度推出愛玲宴，每次都甚受歡迎，今次酒店中廚總監江肇祺師傅為愛玲宴精心設計了九道菜式，以精湛廚藝讓大家感受一下小說中的多款美食，主人家高錦兄非常客氣，為我們帶來多款美酒，包括用趙無極和岳敏君名畫作酒標的法國紅酒，座上客有主人家姐姐高美慶教授和姐夫楊鍾基教授、博學多才的班哥、中大中文系高材生梁家權和「三甲」餐廳的袁大廚等。

　　晚宴前菜3款，分別是冷切牛脷，合肥丸子和胭脂鵝脯，冷切牛脷出自張愛玲成名作《沉香屑 第一爐香》，合肥丸子出自《小團圓》，是張氏愛食之物，江大廚為這道菜加入蟲草花，並以麻辣醬汁調味，是否合張氏口味則不得而知。

　　第二道菜是《金鎖記》的賽螃毛蟹，小說中的曹七巧性格橫行無忌，江大廚有心思地以橫行毛蟹配蟹油、黑醋和黑魚子來代表七巧的性格。跟着食蘭州蜜瓜、瑤柱甫及響螺湯，這道菜出自《傾城之戀》，男女主角范柳原和白流蘇生活艱苦，平時難得飲次好湯，大廚為他倆用瑤柱、響螺、豬筒骨和蜜瓜燉出香甜美味的靚湯，有口福的其實不是男女主角，而是我等「獅房菜」食客！跟着食《心經》的禪衣鱈魚、松茸及花椒麵醬，書中提及的本來是粉蒸肉，大廚以鱈魚代替肥肉，鱈魚炸得外脆內滑，蘸花椒麵醬食甚為惹味，比粉蒸肉更為健康。

　　下一道菜是愛麗絲食譜內的「合桃鮑魚和酥盒」，愛麗絲是張愛玲在美國認識的朋友，她給張氏18道菜的食譜，江大廚把食譜內的核桃雞丁改為核桃形狀的鮑魚酥，酥盒內有鮑魚粒、雞粒、雜菌和瑤柱，香口夠熱，坐在我身旁的好友愛麗絲食得津津有味！其他菜式有《花凋》的神仙鴨子，這是湯菜，鴨湯內有雲南火腿和冬菇，鮮甜美味。《紅玫瑰與白玫瑰》的咖喱、海參和花卷是江大廚自創菜式，紅玫瑰是新加坡華僑，愛食咖喱羊肉，大廚把羊肉改為海參，配紅白花卷。

　　晚宴主食是出自《小艾》的花膠、櫻桃番茄淮山麵，淮山麵以魚湯作湯底，加上大塊的花膠，滋補養顏，最合太座心意。甜品是《怨女》的赤豆糕和連心粥，都是舊日上海的傳統糕點，連心粥是用去心蓮子、白糖和玫瑰花醬做的甜粥，食得人人甜在心頭，離去時主人家為每位女士送上紅玫瑰和白玫瑰各一支，認真浪漫！

葉澍堃

主人家高錦和愛麗絲合照
高錦跟姐姐高美慶教授和班哥及江大廚合照
跟江大廚和高錦合照
花膠番茄淮山麵
咖喱海參
神仙鴨子
合桃鮑魚酥盒
蜜瓜瑤柱響螺湯
禪衣鱈魚
賽螃毛蟹
三款前菜
