馮榕榕（Ruby） - East - West手袋熱潮 | 榕榕細語

每逢歲晚，女生總偏愛添置手袋，希望新一年「袋袋平安」，將好運細碎地收納在身邊。如果你仍未決定今年的「開年戰利品」，不妨把目光放在近季大熱的East-West長形手袋上。

從伸延版小廢包，到被時裝騷和街拍捧為It-bag的East-West手袋，重點在於修長橫向比例與纖幼長肩帶。它們像把一本精裝小書掛在肩上，隱約散發學院氣息，又不失成熟洗練。容量剛好容納手機、長銀包、鑰匙和唇膏，既不浮誇，亦不矯情。這種「剛剛好」的克制感，很適合作為踏入新一年的首個投資。

Chanel方面，除了經典11.12及2.55外，品牌近季重提East-West Flap和Preppy Coco設計，將標誌性菱格翻蓋袋拉長成纖細長方形，配以可調校長度的鏈帶，可肩揹、可斜揹，靈活度甚高。圓潤邊角令長形比例不會顯得生硬，小巧翻蓋下仍保留經典唇膏格與貼袋。

Goyard向來低調，今年以新推出的Bonbonnière腋下包及一系列修長腋下袋呼應East-West熱潮，採用招牌Goyardine帆布，配以弧形加長皮革手挽，像縮小版法式書包。袋身輕巧，卻保留足夠闊度，加上品牌近季力推的新色Iris等柔和色調，使這類長形小袋多了一份溫柔而內斂的氣質。

Miu Miu則以Leather Top-Handle Bag和Beau等新款回應East-West浪潮。其Leather Top-Handle Bag採用做舊小牛皮，配上纖細頂部手挽與橫向拉長廓形，揉合復古公事袋與少女手袋的語言；Beau則以簡潔、略帶弧度的長方形輪廓見稱，搭配麂皮或光面皮革。

Hermès擅長在細節中體現權力與溫度。近季新推出的Double Longe及帶有East-West比例的Shoulder Birkin等設計便是好例子：保留經典鎖頭、立體袋身與精緻車線，卻把比例拉長、厚度收窄，令原本偏莊重的Birkin，變成得體又不失俐落的長形肩袋。以大地色、石灰色或沉靜藍色演繹時，更有一種成熟氣場。

Louis Vuitton則以OnTheGo East-West、Pochette Métis East/West等款式，為喜愛Monogram的女生提供實際又具話題性的選擇。OnTheGo East-West是縮窄、拉長版本的Tote，短手挽配長肩帶，既像上班用公事袋，亦可想像成大學生愛用的課本袋；後者則以多層內格、硬挺翻蓋見稱，是少數真正能兼顧「手袋」與「小書包」功能的It-bag。

整體而言，East-West手袋的穿搭重點，在於比例與層次。上身可選擇略為合身的外套——短剪羊毛外套、Tweed夾克、針織開襟衫——讓長形袋身貼近腰線，視覺上拉長身形。下身則可依性格分派：偏甜美者，以百褶裙、襪套、Mary Jane回應學院風；偏幹練者，選擇闊腳長褲或鉛筆裙，塑造「都會校友」的冷靜形象。

