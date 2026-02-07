李純恩 - 半日安 | 好好過日子

下午天氣好，出門散步。從寶馬山走到鰂魚涌，穿到海邊，沿海濱長廊一路往東走去。風和日麗，十八九度的天氣，邊走邊看風景，海面有漁船點綴，有麻鷹低飛，有白鷺捕魚。

海濱長廊東到筲箕灣，西至堅尼地城，全長13公里，一路沿着維多利亞港走，風景如畫，可全程走完，也可分段而行。最近東區板道接通，東區走廊下方成了行人步道，天后、北角、鰂魚涌一帶，沿途的居民點都有入口通行，平時散步的放狗的，來來往往很是熱鬧，到了周日更是墟冚，尤其是到黃昏時分，夕陽西下，天光水影，遠眺日落，景色非常壯麗。



這天跟大婆從七姊妹道穿出去，消防局旁邊就有通道到海濱長廊。太陽開始偏西，背着陽光一路往東走，不一會到了太古城，不一會到了西灣河，不一會到了筲箕灣。若是走內街，這一路好像很遠，但沿海邊走，距離又似縮短了。走了八千多步，到了亞公岩，拐入東大街，想起好久沒有幫襯的「安利」，便走了進去。



「安利」還是老樣子，伙計也都是老伙計。於是照着老口味叫了魚片頭崩沙腩撈粗。須臾端上，粗麵拌得色澤濃鬱油光鋥亮，魚片頭和崩沙腩美味如昔，加上一碗牛肉鮮味充沛的清湯，下午茶當晚飯吃，吃完精神爽利。



李純恩