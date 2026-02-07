KellyChu - 十五運會特刊《600天成就的榮耀》面世 羅淑佩﹕粵港澳高效協作 造就無限可能 | Executive日記

由廣東、香港和澳門三地首度共同承辦的十五運會和殘特奧會，已於去年11月至12月順利舉行。為紀念這次體育盛事，文化體育及旅遊局出版特刊《600天成就的榮耀》，回顧十五運會和殘特奧會從籌備、部署到全城投入的精彩時刻，並重溫賽場內外動人點滴。文化體育及旅遊局局長羅淑佩說，這次粵港澳三地高效協作，開創了大灣區體育事業深度融合發展的嶄新模式，為未來資源共享、人才交流、產業協同開闢了廣闊道路，造就無限可能。

《600天成就的榮耀》全書分為「籌備啟航」、「戰幔展開」及「成功背後」三個章節，以精彩圖輯回顧特區政府由2023年起開始籌備十五運會和殘特奧會的各項工作，包括成立籌備委員會、定期召開粵港聯絡會議、招募龐大義工團隊等，精準部署每個環節。到後來傳遞聖火、開幕盛典和香港運動員在賽場上奮鬥的每個身影，幕幕都是大家的經典回憶。

羅淑佩在書中序言提及，香港特區政府全力履行中央政府交託的光榮使命，以專業與熱忱搭建競技舞台，為全國運動員創造了卓越的比賽環境；啟德體育園的落成與啟用，亦標誌着香港體育基建邁向新紀元，為未來承辦更多國際頂級賽事奠定了堅實基礎。

她說，香港健兒不負眾望，以拼搏精神贏得了全城市民的喝采。這份榮耀源於運動員日以繼夜的努力與教練團隊的無私奉獻，也凝聚全港市民的支持與鼓勵，是香港的共同驕傲。此次粵港澳三地的高效協作，亦開創了大灣區體育事業深度融合發展的嶄新模式，造就無限可能，我們深信這份榮耀可以持續推動香港體育發展，培育更多世界級運動員，舉辦更多國際頂級賽事，在國際體壇綻放更加璀璨奪目的光芒。

KellyChu