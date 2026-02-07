林靜 - 南豐紗廠的《靈魂的嫁妝》 | 紅棉樹下

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 南豐紗廠的《靈魂的嫁妝》

林靜
53分鐘前
　　在荃灣南豐紗廠的《靈魂的嫁妝》展覽中，來自哈薩克的藝術家古爾努爾．穆卡扎諾娃，用她手中溫暖的羊毛毯，訴說着一段關於文化、記憶與身份的故事。

　　古爾努爾．穆卡扎諾娃出生於哈薩克斯坦，現於柏林生活與創作。她的生命軌跡本身就體現了一種「對話」，在阿拉木圖完成藝術課程後前往柏林深造，此後作品便成為中亞文化遺產與當代藝術探索的交匯點。

　　她擅長運用羊毛毯、絲綢等極具中亞象徵意義的傳統材料，探討在全球化浪潮下，傳統價值、女性身份與文化根源的變遷。

　　步入展廳，首先迎接觀眾的是一道從哈薩克斯坦遠道而來的大型毯門，它源自遊牧民族的蒙古包，厚重的質感甚至帶羊毛的氣息，瞬間將人帶入廣闊的中亞草原。藝術家沿用費時費力的傳統氈制技藝，通過雙手擠壓、搓揉羊毛成形，卻在其中融入大膽色彩與實驗性拼貼，讓古老工藝以當代手法表達。

　　展覽名稱的嫁妝並非指物質財富，而是指每個人從自身文化中繼承的精神遺產。對穆卡扎諾娃而言，這份嫁妝是複雜的－－它既令人自豪，是力量的源泉；有時也意味着傷痛與束縛。例如，哈薩克傳統中，新娘會與女性家人耗時數月刺繡壁毯作為嫁妝，但這個傳統現已逐漸消失，藝術家本人也未能擁有這樣一份實體的禮物。這份「失去」，促使她用藝術創作，為自己、也為觀眾找尋那份精神層面的文化嫁妝。

