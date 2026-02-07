譚紀豪 - 嘉禾望崗 | 無名指

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚紀豪
50分鐘前
　　最近《嘉禾望崗》這首歌紅遍大江南北，成為陳奕迅《孤勇者》以來收聽率最高的歌曲。後者有大歌星加持，配合漫威人氣動畫，紅得理直氣壯；唱作《嘉禾望崗》的海來阿木雖有一定知名度，但發布至今兩周已超10億次播放，還是難以想像的成功，類似例子我只能想到20多年前刀郎的《2002年的第一場雪》。

　　巧合地，刀郎和海來阿木這兩首歌都與一個車站有關。「停靠在八樓的二路汽車，帶走了最後一片飄落的黃葉」，八樓車站因刀郎的歌竟成為了烏魯木齊的打卡景點。嘉禾望崗則是廣州一個地鐵轉車站，其中兩條線分別以機場北站和（高鐵）廣州南站作終點，被網友戲稱為「分手車站」。

　　其實「嘉禾望崗」這個梗已經很多年，據說來自網上一個留言，分別去機場和高鐵站的兩個人在嘉禾望崗道別，不知何日再見。人家寫別離，網民卻讀到「走向未知的前程」。後來廣東歌手劉莉旻也發表過一首同樣叫《嘉禾望崗》的粵語歌，我多年未聽，卻仍記得那句「沒料到人海中一轉身，就已是一生。」

　　同時連接機場和火車站的地鐵站多的是，何故只有嘉禾望崗成為「情感地標」？據說上世紀末這裏還是農田，白雲機場「北遷」後才發展起來，很多外來人口初到廣州時都聚居於此，是他們生命的中轉站。嘉禾望崗轉車的人潮並非都是去機場和火車站，更多是在奔赴下一個人生目標的旅途中。「最後一次把你送到這裏，前路各珍惜。」海來阿木這樣唱。命運難免有轉折，來到自己的「嘉禾望崗」，相離莫相忘，且行且珍惜。（IG︰@tamkeiho）

資深唱片人兼樂迷
譚紀豪

