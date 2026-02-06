鄭曉光 - 杏林常青 | 能源Don家

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄭曉光
1小時前
　　簡單一套跑衫、一對跑鞋，便能讓下班的都市人化身跑者，穿梭大街小巷鍛煉身體。在社會越益提倡健康生活下，跑步成為不少人的興趣。上月舉行的香港馬拉松，在跑道上除了見到常客周潤發的身影，也有新臉孔包括劉江、鄭則仕等幾位資深演員。加起來數百歲的他們，成功完成十公里賽事，不禁令人感嘆我們的長者絕不簡單。

　　猶記得以前老人家甫踏入六十、七十等「逢十大壽」，就大排筵席宴客，吃長壽麵、壽桃，慶祝生辰也祈願健康長壽。隨着醫療進步，長者壽命延長，據最新政府統計，香港男性和女性出生時的平均預期壽命分別達83年及88年，高踞已發展經濟體前列。現時不少踏入耳順之年的老友記，仍有力氣出外遠行看世界，常言道的「人生七十古來稀」，也要改口「人生七十不為奇」。

　　大眾能延年益壽，很大程度歸功於醫療進步。香港擁有首屈一指的醫療水平，醫院器材及技術先進，令病人得到適切治療。香港的醫院不但一直提升醫療硬件水平，在能源和減排方面，亦默默下了不少工夫，當中也有煤氣公司的參與。

　　醫院的通風、消毒、洗衣等多個環節均依靠能源，我們持續為醫院設計合適的能源方案，例如在2017年起於大埔那打素醫院應用熱電聯供系統，利用堆填區沼氣發電，同時供應蒸汽及熱水予院內設施。系統轉廢為能，每年為醫院減少2100噸碳排放，相當於約95000棵樹的每年吸碳量，並節省能源開支。北區醫院也將新增「冷、熱、電三聯供系統」，同樣利用沼氣供熱，並透過吸收式製冷機組來供應冷氣，為醫院節省能源兼減排。

　　為了抑壓細菌、病毒等繁殖傳播，醫院需控制室內濕度，確保空氣質素，煤氣公司研發的綜合抽濕鮮風櫃便大派用場。空氣被抽入鮮風櫃並通過櫃內抽濕輪時，水分被吸收；而煤氣熱水系統產生的熱水會烘乾抽濕輪，還原其抽濕能力。此系統已於仁安醫院新擴建的病房及浸會醫院的手術室應用，令院方毋須靠調低空調溫度也能控制濕度，醫護人員及病人可處於較舒適的室內環境。相比傳統供暖通風及空調系統抽濕，此系統能減少7%至10%用作製冷之能源消耗。

　　另外，煤氣公司參與過醫院的大型鍋爐轉換工程，將主要燃料由柴油改為煤氣，燃燒時不會產生大量煙垢，亦避免添加燃油時的難聞氣味。而設置於醫院管理局支援服務中心內的煤氣蒸氣鍋爐去年投入運作，提供蒸汽及熱水用作洗衣及製作病人膳食。

醫界之所以得「杏林」美譽，據記載在三國時期，名醫董奉治病不收錢，只求患者病癒後栽種杏樹，杏林遂成為醫界代名詞。煤氣公司為醫院提供創新及潔淨能源方案，希望醫護及病者受惠外，亦助院方節能減排，加強環境保護，一同讓這片杏林長青常綠。

鄭曉光

