馮應謙 - 化妝棉選擇攻略 | 花樣男教授

花樣男教授
花樣男教授
馮應謙
1小時前
生活 專欄
　　最近執屋，發現自己竟然有一堆不同牌子的化妝棉。平時看到哪個牌子新就會買來試，其實選化妝棉從來不是單看品牌，重點是不同質地有不同用途。簡單來說，化妝棉大致有三個用途：

　　第一，卸妝用。化妝棉吸收卸妝油或卸妝水後，用來擦拭臉部、嘴唇、眉毛，把彩妝、底霜、防曬都盡量抹走。這時候需要摩擦皮膚，所以結構一定要紮實，最好選有三到四層的化妝棉。很多人偏愛「純纖維棉」，因為比較結實、不易變形。我自己就最怕化妝棉過薄或者質量太差，千萬不要為了省錢把化妝棉撕開來單獨用。之前做過眼睛手術，會用化妝棉擦抹眼瞼，護理時也只會選最緊密的化妝棉，現在對密度仍然特別敏感。有些品牌會做表面輕微凹凸，清潔力更高。只是後來開始常用卸妝膏，沒那麼經常用化妝棉卸妝，算是省下不少時間。

　　第二，是用來擦拭化妝水。洗臉後把化妝水倒在化妝棉上，再輕拍在臉上。這時候化妝棉要夠柔軟，吸水力要好，用完不能掉棉絮，純棉當然是最好不過。

　　第三，就是濕敷。加上護膚品敷在臉上。不過，現在面膜太方便，這招好像已經很久沒用了。

　　最後，市面上還有些特別貴的化妝棉，主打敏感肌膚。其實最貴幾十到一百元左右，也不用太心痛。選對化妝棉，不用迷信品牌，最重要是用得舒服，配合自己的需要就可以了。

馮應謙

花樣男教授