Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 帶毛孩上館子 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　特區政府修例放寬餐廳的「禁狗令」，過一段日子，獲得牌照的食肆，就可以讓食客帶着家裏的毛孩進去一起用餐了。

　　養狗的朋友都知道，毛孩一如己出，就是家庭一分子，是真正的「犬兒」，將他們當親人對待，甚至比人還要親。現在街上的嬰兒車裏推着的，十之八九不是人兒，而是狗兒。狗兒坐在車裏顧盼自豪，主人在後推着也心生歡喜，這一份情義，家有犬兒的朋友最清楚。

　　解除食肆的「禁狗令」，令家有毛孩者真心歡喜，以後出外吃飯可以大大方方「攜兒同行」，跟犬兒一起坐進餐廳，一家子的生活也更加自在。這也是社會的進步。在此之前，香港已經有些酒店－－比如中環的Murray Hotel－－可以讓客人帶狗同住。幾年前我家裝修，就帶着毛兒子拖肥在那裏住了半個多月，感覺非常好。酒店還特地為毛孩住客提供各種用品，開闢出讓他們活動的地方。一家善待動物的酒店，對客人一定好。同樣，一個善待動物的社會，對人也不會差。

　　據有關寵物組織說，現在香港大概有三千至六千間食肆有意領取允許毛孩隨主人進入的牌照，所以不喜歡毛孩的人也不用擔心，香港食肆幾萬間，自有互不干擾的地方可去。毛孩通人性，家有寵物的人，不過是希望毛孩可以跟自己一樣過日子，自己吃的，他可以吃，自己去的地方，他也可以去。現在可以一起去餐廳了，日子便又美滿了一些。

李純恩

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
11小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
11小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
19小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
影視圈
16小時前
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
15小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
5小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
半個月錄20宗食生蠔中諾如病毒個案 涉57人 食安中心籲避免進食高風險食物
社會
6小時前
更多文章
李純恩 - 國民的腰圍 | 好好過日子
　　一個在日本打工的泰國女人在網上說，因為到了日本好吃好住，身體發胖，腰圍增大，結果被日本衛生部門盯上，派職員上門勸諭，要她減肥。 　　日本政府規定在職員工每年要做體檢，體檢時如果發現體重超標，就會收到政府的「減肥令」，先是寄一些飲食指南和相關的文件到你家，如果收不到回覆，衛生部門的職員便會登門拜訪，很客氣地詢問減肥成效，說很多鼓勵話，請你努力減肥。日本的打工一族，除了要做好工作之外，還要時
2026-02-05 02:00 HKT
好好過日子