李純恩 - 帶毛孩上館子 | 好好過日子

特區政府修例放寬餐廳的「禁狗令」，過一段日子，獲得牌照的食肆，就可以讓食客帶着家裏的毛孩進去一起用餐了。



養狗的朋友都知道，毛孩一如己出，就是家庭一分子，是真正的「犬兒」，將他們當親人對待，甚至比人還要親。現在街上的嬰兒車裏推着的，十之八九不是人兒，而是狗兒。狗兒坐在車裏顧盼自豪，主人在後推着也心生歡喜，這一份情義，家有犬兒的朋友最清楚。



解除食肆的「禁狗令」，令家有毛孩者真心歡喜，以後出外吃飯可以大大方方「攜兒同行」，跟犬兒一起坐進餐廳，一家子的生活也更加自在。這也是社會的進步。在此之前，香港已經有些酒店－－比如中環的Murray Hotel－－可以讓客人帶狗同住。幾年前我家裝修，就帶着毛兒子拖肥在那裏住了半個多月，感覺非常好。酒店還特地為毛孩住客提供各種用品，開闢出讓他們活動的地方。一家善待動物的酒店，對客人一定好。同樣，一個善待動物的社會，對人也不會差。



據有關寵物組織說，現在香港大概有三千至六千間食肆有意領取允許毛孩隨主人進入的牌照，所以不喜歡毛孩的人也不用擔心，香港食肆幾萬間，自有互不干擾的地方可去。毛孩通人性，家有寵物的人，不過是希望毛孩可以跟自己一樣過日子，自己吃的，他可以吃，自己去的地方，他也可以去。現在可以一起去餐廳了，日子便又美滿了一些。



李純恩