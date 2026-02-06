Executive日記 - 60隊花車匯演「開年」 旅發局料10萬人觀賞 | Executive日記

每年大年初一重頭戲必然係旅發局主辦嘅「國泰新春國際匯演之夜」，據悉今年花車巡遊陣容強勁，近60隊花車及來自世界各地嘅表演隊伍都將齊集尖沙咀。花車匯演於香港文化中心設有觀眾座席，門票價格分別為600元、550元及450元，明天上午8時起在位於天星碼頭嘅旅發局九龍旅客諮詢中心發售，先到先得，售完即止。市民旅客亦可在沿途有利位置免費欣賞。



門票明早8點開售



今年花車匯演以「開年 開運 開心」為主題，有首次參與匯演嘅香港麥當勞、香港品牌玩具協會及林村許願廣場。旅發局嘅花車以「盛事之都 環球歡聚」為主題，而且「好事成雙」，有主副兩架花車一同登場，花車以中式帆船為設計藍本，為馬年領航。屆時巡遊隊伍將於晚上8時從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。旅發局預計今年會有10萬人參與活動，料當中一半為旅客。



