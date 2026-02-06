Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Executive日記 - 60隊花車匯演「開年」 旅發局料10萬人觀賞 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　每年大年初一重頭戲必然係旅發局主辦嘅「國泰新春國際匯演之夜」，據悉今年花車巡遊陣容強勁，近60隊花車及來自世界各地嘅表演隊伍都將齊集尖沙咀。花車匯演於香港文化中心設有觀眾座席，門票價格分別為600元、550元及450元，明天上午8時起在位於天星碼頭嘅旅發局九龍旅客諮詢中心發售，先到先得，售完即止。市民旅客亦可在沿途有利位置免費欣賞。

門票明早8點開售

　　今年花車匯演以「開年 開運 開心」為主題，有首次參與匯演嘅香港麥當勞、香港品牌玩具協會及林村許願廣場。旅發局嘅花車以「盛事之都 環球歡聚」為主題，而且「好事成雙」，有主副兩架花車一同登場，花車以中式帆船為設計藍本，為馬年領航。屆時巡遊隊伍將於晚上8時從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。旅發局預計今年會有10萬人參與活動，料當中一半為旅客。

Executive日記

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
11小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
11小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
19小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
影視圈
16小時前
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
15小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
5小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
半個月錄20宗食生蠔中諾如病毒個案 涉57人 食安中心籲避免進食高風險食物
社會
6小時前
更多文章
6款「轉轉好運收納盒」為大家送福。
Executive日記 - 7 - Eleven第二彈聯乘驚喜 6位Sanrio角色騎馬送福 | Executive日記
　　農曆新年將至，7-Eleven繼上月推出「開運不倒翁公仔系列」掀起一陣換購熱潮後，再推第二波新春驚喜，同大家迎春接福。一眾深受喜愛嘅Sanrio characters繼續為大家送上祝福，與風靡全球、深受大小朋友歡迎嘅著名充氣玩具馬品牌RODY跳跳馬合作，打造第二彈「轉轉好運收納盒」，寓意新一年「馬來運轉」！ 　　「轉轉好運收納盒」上半部分配備精緻可拆卸嘅3D公仔，由6位深受喜愛的Sanr
1小時前
Executive日記
巿民可在許願樹前拋寶牒許願。
KellyChu - 夜市72攤位 年初二開鑼 林村許願節1：1馬模型任「拉頭馬」打卡 | Executive日記
過年，梗係要許個靚願啦！今年「香港許願節2026」由大年初一（2月17日）至正月十五（3月3日），大埔林村許願廣場嘅「許願夜市」仲由年初二玩到年初六，每日開放至夜晚9點。嚟到林村，必須拋寶牒，祈求心想事成。今次馬會借出兩隻1：1馬模型俾大家「拉頭馬」，Kelly約好朋友去打卡，馬年，當然要一馬當先！ 　　今年許願節由朝早9點開到夜晚7點，其中年初二至年初六（2月18日至22日）更延長開放到夜
2026-02-05 02:00 HKT
Executive日記