Executive日記 - 7 - Eleven第二彈聯乘驚喜 6位Sanrio角色騎馬送福 | Executive日記

農曆新年將至，7-Eleven繼上月推出「開運不倒翁公仔系列」掀起一陣換購熱潮後，再推第二波新春驚喜，同大家迎春接福。一眾深受喜愛嘅Sanrio characters繼續為大家送上祝福，與風靡全球、深受大小朋友歡迎嘅著名充氣玩具馬品牌RODY跳跳馬合作，打造第二彈「轉轉好運收納盒」，寓意新一年「馬來運轉」！



「轉轉好運收納盒」上半部分配備精緻可拆卸嘅3D公仔，由6位深受喜愛的Sanrio角色騎着顏色鮮豔的RODY跳跳馬在齒輪上可愛現身。齒輪形狀蓋子隱藏着印有造型圖案及新年祝賀句嘅印章，集齊6款可印砌出一個完整圖案。 另外將多個「轉轉好運收納盒」嘅盒身掛鈎連接起來，轉動其中一個3D公仔時，其他公仔也會同步轉動。「轉轉好運收納盒」已於7-Eleven和大家見面，粉絲們一定要儲齊全套，新一年一齊轉出好運來！



