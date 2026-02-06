Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Executive日記 - 7 - Eleven第二彈聯乘驚喜 6位Sanrio角色騎馬送福 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　農曆新年將至，7-Eleven繼上月推出「開運不倒翁公仔系列」掀起一陣換購熱潮後，再推第二波新春驚喜，同大家迎春接福。一眾深受喜愛嘅Sanrio characters繼續為大家送上祝福，與風靡全球、深受大小朋友歡迎嘅著名充氣玩具馬品牌RODY跳跳馬合作，打造第二彈「轉轉好運收納盒」，寓意新一年「馬來運轉」！

　　「轉轉好運收納盒」上半部分配備精緻可拆卸嘅3D公仔，由6位深受喜愛的Sanrio角色騎着顏色鮮豔的RODY跳跳馬在齒輪上可愛現身。齒輪形狀蓋子隱藏着印有造型圖案及新年祝賀句嘅印章，集齊6款可印砌出一個完整圖案。 另外將多個「轉轉好運收納盒」嘅盒身掛鈎連接起來，轉動其中一個3D公仔時，其他公仔也會同步轉動。「轉轉好運收納盒」已於7-Eleven和大家見面，粉絲們一定要儲齊全套，新一年一齊轉出好運來！

Executive日記

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
11小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
11小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
19小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
影視圈
16小時前
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
15小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
5小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
半個月錄20宗食生蠔中諾如病毒個案 涉57人 食安中心籲避免進食高風險食物
社會
6小時前
更多文章
《星島日報》財經版推出全新理財欄目《百萬倉》。
Executive日記 - 港黃金交易所主席下周一分享 星島財經理財新欄 名人教路100萬點投資 | Executive日記
2026年開咗年頭一個幾月，投資市場已經上上落落好多次，港股衝上28000點又跌返落嚟、金價創咗新高又急跌、比特幣就仲係繼續落緊；另一邊，國際形勢仲係緊張，聯儲局又要換新主席。喺呢個充滿機會同風險嘅環境，如果你忽然有100萬元，你會點樣投資？ 　　《星島日報》財經版推出全新理財欄目《百萬倉》，專門訪問各行各業嘅名人，等普通投資者可以向佢哋「偷師」，學習專業嘅投資策略同智慧，逢星期一刊出。
1小時前
Executive日記
麥當勞首次參與花車巡遊，帶來50周年經典復刻火車。
Executive日記 - 60隊花車匯演「開年」 旅發局料10萬人觀賞 | Executive日記
　　每年大年初一重頭戲必然係旅發局主辦嘅「國泰新春國際匯演之夜」，據悉今年花車巡遊陣容強勁，近60隊花車及來自世界各地嘅表演隊伍都將齊集尖沙咀。花車匯演於香港文化中心設有觀眾座席，門票價格分別為600元、550元及450元，明天上午8時起在位於天星碼頭嘅旅發局九龍旅客諮詢中心發售，先到先得，售完即止。市民旅客亦可在沿途有利位置免費欣賞。 門票明早8點開售 　　今年花車匯演以「開年 開運
1小時前
Executive日記