Executive日記 - 港黃金交易所主席下周一分享 星島財經理財新欄 名人教路100萬點投資 | Executive日記

Executive日記
KellyChu
1小時前
2026年開咗年頭一個幾月，投資市場已經上上落落好多次，港股衝上28000點又跌返落嚟、金價創咗新高又急跌、比特幣就仲係繼續落緊；另一邊，國際形勢仲係緊張，聯儲局又要換新主席。喺呢個充滿機會同風險嘅環境，如果你忽然有100萬元，你會點樣投資？

　　《星島日報》財經版推出全新理財欄目《百萬倉》，專門訪問各行各業嘅名人，等普通投資者可以向佢哋「偷師」，學習專業嘅投資策略同智慧，逢星期一刊出。

　　資深投資者曾淵滄嘅訪問已經喺本周一率先登場，佢分享咗一個攻守兼備、可以財息兼收嘅股票組合。最近好多人都鍾意投資黃金，香港黃金交易所主席張德熙將會喺下周一分享佢嘅投資心得，講解點樣用黃金同白銀配合傳統嘅股票同債券，喺唔同市況都可以應對風險。

　　祥益地產總裁汪敦敬同埋冠域商業及經濟研究中心主任關焯照都會喺《百萬倉》登場。想知道點樣部署你嘅100萬元？記得每星期一都要睇《星島日報》啦！
Executive日記