Executive日記 - 鋪地金磚售近億元 狂賺逾9倍 澳門英皇酒店「挖金」套現 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
1小時前
講到「金碧輝煌」，Kelly就諗起澳門英皇娛樂酒店大堂內嘅「黃金大道」，當中據報鋪設78塊瑞士999.9千足純金作裝飾，總重達78公斤。近日有網友爆料，大堂金磚已不復見！小妹探索一番，原來酒店認為裝設已不再與酒店主題相關，把金磚出售，既釋放貴金屬價值，亦節省保安及保險開支，套現近1億元，較帳面值賺逾9倍！

　　「黃金大道」上每一塊金磚均印上獨立編號，過往分布裝飾於地下，鋪排整齊，搭配黃色裝飾燈，金光璀璨！網友發布嘅圖片顯示，現時「黃金大道」嘅風景大不同，不見金磚發出的光芒，回歸平淡。

　　該處金磚於去年9月30日按成本入帳，被列為物業、廠房及設備，帳面值約為940萬元，即等同該貴金屬的原始購入價。英皇娛樂酒店有限公司周三在通告中公布，當日已出售鋪設於澳門英皇娛樂酒店大堂地面主要通道區域嘅多塊金磚，作價9970萬元，預期確認收益約9020萬元。小妹屈指一算，即係比帳面值賺逾9倍！適逢近期金價屢創新高，不少網民就讚酒店賣金屬明智之舉。

　　公司解釋，有關裝設過往意在為酒店內嘅賭場營造奢華輝煌嘅氛圍，但有關業務已終止營運，鑑於相關區域擬進行翻新及重新布局，該貴金屬原作為酒店室內設計及陳設嘅一部分，已不再與酒店未來嘅主題相關。同時，鑒於當前市場狀況及金價處於高位，公司認為出售事項是實現和釋放該貴金屬價值嘅良好機會，同時可節省有關保安及保險費用。

Executive日記
 

金磚分布於大堂地下，搭配黃色裝飾燈更顯璀璨。
