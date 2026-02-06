查小欣 - 故宮新地標：星巴克 | 查乜料

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣
1小時前
生活 專欄
　　再去西九故宮睇「古埃及文明大展」有驚喜，乍見剛進駐故宮G層的Starbucks概念店，用書法打造全港首個中文招牌：星巴克，書法家黃宣遊創作的真金箔字體刻在黑色木匾上，宮廷氣派十足，新店將精品咖啡與藝術融合，有多個獨家體驗及新產品。店內最吸睛是陶瓷藝術家王俊賢的瓷雕藝術裝置，呈現咖啡樹開花的美景，每片雪白樹葉形態都不一樣，優雅閒靜。多幅由藝術家魏舍椏創作的礦物顏料畫作創作，生動描繪咖啡豆生命周期的自然美，配上落地玻璃窗外的山巒翠綠，最啱歎咖啡放空。

　　概念店又引入全港首個隨行咖啡杯刻字服務，可以選擇不同圖案、字句或自己名字刻在杯上，變成獨一無二的專屬咖啡杯；鍾意吸印仔的朋友定會迷上店中的玉璽造型蓋章。

　　為配合古埃及主題展覽，星巴克推出魅力甜點開心果金字塔蛋糕及木乃伊酥皮香腸卷。金字塔蛋糕金箔點綴頂部，入口開心果醬濃郁，木乃伊酥皮香腸卷俏皮的朱古力眼睛「探頭」而出，可愛可口。

　　愛熱飲的，來杯薑黃燕麥奶咖啡，絲滑燕麥奶融入薑黃的淡淡辛香，搭配招牌特濃咖啡，暖胃暖身。還有用酸甜梅醬與原粒青梅作基底、配滑口的綿綿泡沫的踏雪尋梅烏龍茶及踏雪尋梅咖啡，喜凍飲，可搭配湯力水，入口清爽。

　　西九一日遊，不可錯過這全新地標。

