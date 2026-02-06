Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

項明生 - 卧底廣東短線團 | 非誠勿遊

項明生
1小時前
　　每逢周末或香港公眾假期，深港各大口岸必定人潮洶湧。但我有次上午9時過關，被羅湖口岸的另一道風景線震驚。一出關口，數十手持旗仔的領隊用大聲公，互相叫囂，高頻令人駐足。關口聚集了過千名半百以上的香港退休人士，平均年齡60至70歲。拖着行李，人人都在搵幾十支不同顏色的旗仔。

　　我孤陋寡聞，甚少聽聞過旗仔上的香港旅行社，包括至愛假期、領華旅遊、香港星逸、金輝假期、360旅遊、如意假期、美食之旅等等。這些口岸集散團都是近年崛起的廣東短線團旅行社，知名的還有味力之旅、大航假期、食玩假期、美味假期等，每間社最少有十支八支旗，代表每間一天最少出十個八個團。誇張的大社一日有200支旗，一天出發的都有8000名團友。

　　上年的聖誕節，聽聞一天就有過千支旗（過千個旅行團）在口岸出發，人數超過4萬人。由於遊客出境後自行跟團，並不受香港外遊旅行團的旅遊業監管局（TIA）監管，TIA公布去年12月香港出發的外遊旅行團數量僅為5773個，遠低於這些口岸團的數量。

　　沒有香港領隊、司機車，團友自己搭到口岸過關，接待的都是大陸領隊導遊以及大陸司機，沒有一個服務人員是香港人，所以價錢大眾化平過香港一餐飲茶錢，故此退休港人個個月都可以去兩三轉。

　　聖誕節的家庭日，我扶老攜幼，首次參加了口岸出發團，味力之旅的廣州從化花都3日團，HK$899絕對不是最便宜，但是就是純玩團。平團如$99或$199又名「上堂團」，去旅行要上課絕不輕鬆，每天5、6個購物點，瞬間回到小學時！當然團費可以做到很平，如果有大把時間需要浪費的退休人士，也不妨去補品店、菊花店、乳膠枕頭、珠寶店持續進修。沒有上堂需要的最好參加純玩團。

