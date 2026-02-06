Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧沖 - 泰國最新情況 | 筆泰沖動

胡慧沖
1小時前
生活 專欄
　　提起泰國最新情況，大家最關心嘅，當然就係關於新發病毒「尼帕病毒」嘅消息，同埋「江湖傳聞」而家曼谷機場空無一人，情況令人震驚！仲有街上非常多人戴口罩，恍如新嘅病菌殺到埋身……但實際情況究竟係點呢？

　　可能是一些網上媒體的誤會，又或因為部分內地學生較為節儉，選擇坐廉航三更半夜入境泰國，所以落機見到機場好少人，但實際情況是，而家基本上每日都好多遊客嚟到機場，有時入境都要排長龍，有人話要等成個鐘或以上先可以入到境！真相係點自己諗吧。亦可能因部分內地學生較為清貧，選擇住嘅地方遠離遊客區，所以亦少見到有遊客出現，但實際情況遊客依然多。

　　至於講到多咗好多人戴口罩，其實早陣子係多咗人戴，因為曼谷空氣質素差，甚至乎政府都呼籲大家喺屋企工作唔好出街，所以多人戴口罩係真嘅。但這數天空氣指數近乎正常，所以戴口罩嘅人亦都少咗。咁係咪多印度人嚟泰國旅行，就代表一定會從當地傳入新病毒？其實據知呢隻病毒嘅散播，主要係因為蝙蝠嘅糞便跌咗落去生果，假設有人食咗落肚，都要通過密切接觸患者分泌物和排泄物先有機會感染病毒，而非從空氣中直接傳播，所以暫時大家都唔需要太惶恐。起碼執筆之時泰國未有任何確診個案。

　　至於嚟緊嘅日子怎樣？大家都不妨多啲留意新聞報道及衞生署指引，同埋評估當中風險，先決定嚟唔嚟泰國玩。但可以話畀大家聽，暫時嚟講市面一切如常，起碼本地人都沒有擔心過，包括我自己在內。

胡慧沖

