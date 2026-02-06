Titus - 興趣踏腳石 | 錶奇立異

上年10月，我到泰國參加了他們史上第一次舉辦的Bangkok Watch Week，認識了一班當地的收藏家，而其中三位早幾天來了香港，便相約出去飲番杯。



其中一位是美國人，在泰國兩年多。我們談到歐美及亞洲收藏家圈子的分別，他說外國一般都比較商業化，就是聚會當中除了講錶，還會很在意你的身份、工作和合作機會，感覺就像一些商人希望用手錶作為橋樑，發掘更多的生意機會；而亞洲就比較多只為這份熱情而出現在聚會的收藏家，即使身家非凡，在聚會中非常低調。



興趣，從來都不分貴賤，任何人都有喜歡手錶的權利，但在現實社會中，身份有時不知不覺地變成了這興趣的入場券，我自己親身經歷過。當時還未大學畢業的我，都會很期待每次的手錶聚會，但當有些人知道我是一個還未踏足社會的「小朋友」，反應立即改變。很快，我便學懂地位在這個圈子的重要性，某程度上，是頗可悲的。很感恩，有些有心的資深收藏家睇好我，願意和我分享，更引導我踏入這個複雜的社會，造就了今天的我。



事實上，不論是單純的興趣，或借手錶作踏腳石，都沒有對錯。手錶是奢侈品，收藏家一般都是公認的成功人士，所以有人想在這圈子裏發掘商業機會，也是難以避免，換過角度來看，可能也是好事。



所以，我很鼓勵年輕人，即使只是抱着好奇的心，也放膽地踏足這圈子，不要因自己的身份地位而局限了自己的興趣，手錶世界比想像中大，學海無涯，最好的方法便是向有經驗的人學習，其實，大部分人都是很善良，樂意分享的！



Titus