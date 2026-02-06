Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Titus - 興趣踏腳石 | 錶奇立異

錶奇立異
錶奇立異
Titus
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　上年10月，我到泰國參加了他們史上第一次舉辦的Bangkok Watch Week，認識了一班當地的收藏家，而其中三位早幾天來了香港，便相約出去飲番杯。

　　其中一位是美國人，在泰國兩年多。我們談到歐美及亞洲收藏家圈子的分別，他說外國一般都比較商業化，就是聚會當中除了講錶，還會很在意你的身份、工作和合作機會，感覺就像一些商人希望用手錶作為橋樑，發掘更多的生意機會；而亞洲就比較多只為這份熱情而出現在聚會的收藏家，即使身家非凡，在聚會中非常低調。

　　興趣，從來都不分貴賤，任何人都有喜歡手錶的權利，但在現實社會中，身份有時不知不覺地變成了這興趣的入場券，我自己親身經歷過。當時還未大學畢業的我，都會很期待每次的手錶聚會，但當有些人知道我是一個還未踏足社會的「小朋友」，反應立即改變。很快，我便學懂地位在這個圈子的重要性，某程度上，是頗可悲的。很感恩，有些有心的資深收藏家睇好我，願意和我分享，更引導我踏入這個複雜的社會，造就了今天的我。

　　事實上，不論是單純的興趣，或借手錶作踏腳石，都沒有對錯。手錶是奢侈品，收藏家一般都是公認的成功人士，所以有人想在這圈子裏發掘商業機會，也是難以避免，換過角度來看，可能也是好事。

　　所以，我很鼓勵年輕人，即使只是抱着好奇的心，也放膽地踏足這圈子，不要因自己的身份地位而局限了自己的興趣，手錶世界比想像中大，學海無涯，最好的方法便是向有經驗的人學習，其實，大部分人都是很善良，樂意分享的！

Titus

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
11小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
11小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
19小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
影視圈
16小時前
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
15小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
5小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
半個月錄20宗食生蠔中諾如病毒個案 涉57人 食安中心籲避免進食高風險食物
社會
6小時前
更多文章
Titus - 馬到功成 | 錶奇立異
　　今天走過中環石板街，被一片紅意迎面包圍：燈籠高掛、揮春成行，人流在狹窄通道裏推移，節奏都像為迎接新調快了一些。眨眼便差不多到農曆新年了，香港人都開始準備衣飾，多以紅或金作主調，因為是福氣的顏色。但如果換作手錶，又係一樣嗎？ 　　手錶，在不同情境下有不同意義。它可以是地位的象徵，是個性與品味的延伸；而在節日氛圍裏，它更像是一份「儀式」的寄託；手錶戴在手腕，就像替這一年留下了可見可觸的印記。
2026-01-30 02:00 HKT
錶奇立異