楊立門 - 花城 | 慢活時代

從報章上見到馬鞍山一個休憩處的櫻花盛放，香港的櫻花花期很短，只怨手頭工作放不開，未必能及時進行「花見」。特區政府幾年前開始銳意引進各種開花樹木在本地種植，成果開始顯現，機管局前年在機場附近種了85棵較適合香港氣候生長的櫻花品種，濃密繁盛度雖不及溫帶地區如內地和日韓，但去年開始盛放時讓香港人也欣賞到櫻花花海，已是難能可貴了。我在月初到Go Park玩，一個大驚喜是發現西沙路兩旁的紫花風鈴木盛放，約有幾十棵，奼紫嫣紅，美不勝收，甚至可以媲美櫻花。



繼黃花風鈴木後，聽說政府正在較大規模地種植紫花風鈴木，相信是曾向內地取經的成果。經常到深圳的朋友定必察覺到，深圳的綠化工作做得十分出色，種植開花樹木的規模和幅度極大。當地的市內公路長且闊，一條沿岸的濱海大道長十幾公里，兩旁盡是鬱鬱葱葱的綠樹和花樹，光看也看得累人，市政府的資源和魄力可想而知。以前多是洋紫荊和簕杜鵑這類常見的品種，但去年開始我已發覺有很多紫花風鈴木，和一種看上去像洋紫荊羊蹄甲，但原來是一種叫美人樹或異木棉的植物。異木棉的原產地是南美洲，約每年秋冬時節開花，花期長而且十分茂密，可見又是另一種引進種植的成功例子。



深圳和我們只是一河之隔，能適應深圳水土氣候的花木如異木棉，香港引進必定沒問題。希望特區政府要加把勁了。



前資深公務員

現任時事評論員

音樂人

楊立門