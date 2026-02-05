KellyChu - 夜市72攤位 年初二開鑼 林村許願節1：1馬模型任「拉頭馬」打卡 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夜市72攤位 年初二開鑼 林村許願節1：1馬模型任「拉頭馬」打卡

KellyChu
2小時前
生活 專欄
過年，梗係要許個靚願啦！今年「香港許願節2026」由大年初一（2月17日）至正月十五（3月3日），大埔林村許願廣場嘅「許願夜市」仲由年初二玩到年初六，每日開放至夜晚9點。嚟到林村，必須拋寶牒，祈求心想事成。今次馬會借出兩隻1：1馬模型俾大家「拉頭馬」，Kelly約好朋友去打卡，馬年，當然要一馬當先！

　　今年許願節由朝早9點開到夜晚7點，其中年初二至年初六（2月18日至22日）更延長開放到夜晚9時，畀大家喺夜市玩得盡興。今年新春市集會好墟冚，有48個乾貨、16個美食同8個遊戲攤位等你消費。而夜間燈光效果精彩，設大型心形裝飾、發光許願樹、燈籠陣，最啱夜晚打卡！

　　踏入馬年，「拉頭馬」最好意頭。馬會特別借出兩隻1︰1馬匹模型，加埋凱旋門裝置，畀大家過足癮，影相夠晒架勢！至於世界短途馬王「嘉應高昇」嘅巨形油畫，都會喺大年初一揭幕，而熊貓壁畫仲加入欖球、帆船、游泳等運動元素，別具心思！

　　大會亦仲邀請咗《中年好聲音》嘅李金凱、顏志恒同沈宗賢表演助慶，仲會舉辦「林村好聲音」歌唱比賽，冇年齡限制，隨時等你大展歌喉贏獎金獎品！

舉辦「林村好聲音」等你展歌喉

　　林村許願廣場主席鄭倫光話，今年寶牒價錢不變，物價都會盡量保持穩定，希望大家開心消費。

KellyChu
 

世界短途馬王「嘉應高昇」巨形油畫，會在大年初一揭幕。
