何重恩 - 安全帶 | 重中之重

何重恩
2小時前
生活 專欄
內容

　　香港巴士強制佩戴安全帶的修例源於2018年大埔公路巴士翻側事故的檢討。2018年2月10日，大埔公路發生嚴重巴士翻側事故，造成19人死亡、67人受傷。事故發生後，香港政府成立檢討委員會及工作小組，建議所有新購置專營巴士座位必須配備安全帶，並研究強制乘客佩戴安全帶的可行性。修例的目的是讓所有公共交通工具和商用車的座位乘客都佩戴安全帶。問題在於，條文規定1月25日或之後首次登記的車輛才需要遵守。江玉歡提出這個問題後，大家才注意到。

　　翻查2004年7月的新聞稿，當時政府宣布新的公共小巴配戴安全帶法例，規定2004年8月1日或以後登記的公共小巴必須安裝高靠背乘客座椅和安全帶，並要求乘客在這些車輛上佩戴安全帶。相比之下，這次巴士修例發出的新聞稿則宣布，從2026年1月25日起，所有公共交通工具和商用車的座位乘客都必須佩戴安全帶，同時司機駕駛時也不得使用超過兩部流動電訊裝置。雖然稿內也曾提到新登記，但明顯不及2004年時的公告清楚。

　　善後大災難的工作不容易，南丫島海難、大埔公路翻車後續帶來的輿論都值得關注，在強調執行力的同時，也要解說合宜，喜歡鄧炳強的說法，他呼籲市民為了自身安全，無論是否有法例規定，都應佩戴安全帶，和特首所說以公眾教育、勸喻和培養習慣為首要目標異曲同工。宏福苑火災還有大量需要面對和處理的問題，相關部門實在不能掉以輕心。

