陳廣濤 - 中醫藥學領域 肺結節完善治療方案 | 中大說中醫

3小時前
近年，隨着體檢保健的普及化及檢測技術的改良，肺結節的檢出率亦隨之提升。事實上，肺結節屬於常見病患，而中醫藥學對此症的治療，能針對性地按其風險高低，進行標本同治的整體妥善調理。 

文：陳廣濤　圖：資料圖片

一般無明顯症狀

　　陳小姐緊握檢查報告，她指着報告上「肺部小結節」幾個字，忐忑的問：「醫師，這個結節嚴重嗎？會不會變成肺癌？」隨着低劑量電腦掃描（Low Dose Computed Tomography，LDCT）技術的普及，加上吸煙、空氣污染、肺部感染等因素，肺結節的檢出率日益增高。類似陳小姐這樣的情況，在診症室中常有發生。

　　肺結節多在CT檢查時偶然發現，表現為邊界清晰或呈磨玻璃影，可為密度增高的實性或亞實性肺部陰影，單發或多發，通常無明顯症狀。其成因多樣，包括炎症、職業性粉塵接觸、長期吸煙或空氣污染刺激，以及原發性或繼發性的肺部惡性腫瘤等。

　　患者檢查出肺結節後，醫生會根據結節的密度、形態、大小及患者個人狀況綜合評估風險，高風險患者可能需要抽針穿刺進行病理活檢，甚至手術治療。低風險患者，醫生通常建議患者定期掃描CT複查隨訪，觀察結節的變化，暫時不予治療。

　　然而，這種「積極監測、被動等待」的狀態，往往給患者帶來不少的心理壓力。在複查隨訪階段，中醫藥恰好可發揮其獨特的協同治療優勢。

中醫協同治療優勢

　　從中醫學角度看，肺結節的形成是內外因素共同作用的結果。外因方面，患者長期吸入「濁氣」（如霧霾、粉塵）或感受六淫邪氣，致使肺氣壅滯，宣降失司。內因則與情志不暢、飲食不節、勞倦過度有關，導致臟腑功能失調，痰瘀互結，漸成結節。

　　肺結節的形成，「痰」為首要因素，「瘀」為關鍵環節，「虛」為發病基礎。脾為生痰之源，肺為貯痰之器，脾失健運，痰濁內生，痰隨氣升，結於肺絡。血行不暢，瘀血內生，痰瘀搏結，久則成形。肺氣虧虛則衛外不固，易受邪侵；氣陰兩虛則痰瘀更加膠着難化。三者互為因果，形成「本虛標實」複雜病機，結節便是這種病理狀態在肺部的體現。

整體調節 局部散結

　　對於肺結節的治療，中醫以「扶正祛邪、化痰散結、活血化瘀」為基本原則，強調「整體調節」、「局部散結」相結合。常用中藥有以下幾類：

1.　化痰散結藥：浙貝母、半夏、山慈菇、貓爪草、海浮石、白芥子、瓜蔞、牡蠣、夏枯草等。

2.　活血化瘀藥：桃仁、紅花、川芎、丹參、莪術、鬱金、雞血藤、土鼈蟲等。

3.　益氣養陰藥：黃芪、人參、黨參、西洋參、沙參、麥冬、百合、黃精等。

　　臨床處方用藥時，須根據個別患者的情況，辨證施治，靈活配伍。

按風險高低
調控方案

低風險患者：

‧在複查隨訪階段，積極接受中醫個體化治療，有助於控制結節發展。

高風險患者：

‧通過中西醫協同治療，中醫可作為術前調理、術後恢復、改善痰瘀體質的重要手段。

‧同時結合情緒疏導、生活習慣及飲食調節（例如戒煙，多食薏米、山藥健脾）、適度運動（例如練習太極拳），形成綜合調治方案，旨在消散結節的同時，恢復患者機體陰陽平衡的狀態。

香港中文大學
中醫學院導師（臨床）
陳廣濤

肺結節多在體檢時偶然發現。
夏枯草有助散結消腫。
麥冬能養陰生津。
日常注意情緒疏導，以及適量運動如練習太極拳，有利調控病情。
陳廣濤
