Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邱晴 - 抗氧化物 是守護健康關鍵 | 營爆生活

營爆生活
營爆生活
邱晴
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　你可能常常聽到「抗氧化物」這個詞，但它到底有甚麼作用？是否對維持身體健康極為重要？

　　人體日常代謝中，會產生名為自由基的高度活躍分子，飲食不均衡、紫外線、二手煙等環境因素也會加速其形成，增加體內的氧化壓力。當自由基累積過多時，就會對細胞造成傷害，進而增加罹患心血管疾病、癌症，以及認知退化等慢性疾病的風險。而抗氧化物顧名思義可對抗氧化壓力，保護細胞健康。

　　人體本身具備抗氧化系統，但仍需要從飲食中獲得額外支援。研究顯示，富含抗氧化物的飲食能降低多種慢性疾病風險，但抗氧化補充劑的效果並不一致。原因之一，是天然抗氧化物屬於食物中的營養素組合，可帶來協同作用，是單一補充劑無法完全複製的。

　　以下是一些具抗氧化功效的營養素與其食物來源，我們可多食用並專注於建立多樣化、富含植物性食物的飲食習慣，好好利用來自大自然的抗氧化防護力。

具抗氧化功效的營養素：

‧類胡蘿蔔素（如β-胡蘿蔔素、茄紅素）：紅蘿蔔、番茄、深綠蔬菜

‧維他命C：柑橘類、奇異果、草莓

‧維他命E：堅果、菠菜、牛油果

‧鋅：牛肉、豆類

‧硒：巴西堅果、海鮮、肉類

‧多酚類：茶、可可、葡萄澳洲註冊營養師

香港營養師協會正式會員
邱晴

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
14小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
10小時前
台南街頭發生疑似無差別斬人事件。中時新聞網
00:59
台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
兩岸熱話
6小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
11小時前
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
即時國際
7小時前
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
影視圈
12小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
16小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
10小時前
更多文章
邱晴 - 「營」接 更年期 | 營爆生活
　　更年期是女性生命中自然的轉變階段，期間卵巢功能逐漸退化，體內雌激素分泌減少，會引起不同程度的不適，如血管擴張所帶來的潮熱症狀。隨着全球人口老化，許多女性正關注更年期健康，以下概述有助緩解症狀的飲食及生活方式，正面影響生活品質，支持順利渡過這階段。 一、研究顯示增加全穀類、水果與蔬菜攝取並減少脂肪攝入，對減輕潮熱有相對效果。 二、植物雌激素是植物中找到的天然雌激素，如黃豆提供的大豆異
2025-12-17 02:00 HKT
營爆生活