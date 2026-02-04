邱晴 - 抗氧化物 是守護健康關鍵 | 營爆生活

你可能常常聽到「抗氧化物」這個詞，但它到底有甚麼作用？是否對維持身體健康極為重要？



人體日常代謝中，會產生名為自由基的高度活躍分子，飲食不均衡、紫外線、二手煙等環境因素也會加速其形成，增加體內的氧化壓力。當自由基累積過多時，就會對細胞造成傷害，進而增加罹患心血管疾病、癌症，以及認知退化等慢性疾病的風險。而抗氧化物顧名思義可對抗氧化壓力，保護細胞健康。



人體本身具備抗氧化系統，但仍需要從飲食中獲得額外支援。研究顯示，富含抗氧化物的飲食能降低多種慢性疾病風險，但抗氧化補充劑的效果並不一致。原因之一，是天然抗氧化物屬於食物中的營養素組合，可帶來協同作用，是單一補充劑無法完全複製的。



以下是一些具抗氧化功效的營養素與其食物來源，我們可多食用並專注於建立多樣化、富含植物性食物的飲食習慣，好好利用來自大自然的抗氧化防護力。

具抗氧化功效的營養素：



‧類胡蘿蔔素（如β-胡蘿蔔素、茄紅素）：紅蘿蔔、番茄、深綠蔬菜



‧維他命C：柑橘類、奇異果、草莓



‧維他命E：堅果、菠菜、牛油果



‧鋅：牛肉、豆類



‧硒：巴西堅果、海鮮、肉類



‧多酚類：茶、可可、葡萄澳洲註冊營養師



香港營養師協會正式會員

邱晴