KellyChu - 國金軒4款珍藝年糕賀新春 唐述呈獻「鮑魚蝦籽麵禮盒」 | Executive日記

新春佳節將至，小妹正準備入手賀年食品與親友相聚共享，今年米芝蓮推介中菜食府國金軒，繼續有深受食客歡迎嘅珍藝年糕，4款矜貴口味傳遞滿滿新春祝福。而榮獲黑珍珠一鑽嘅唐述更誠意獻上尊貴賀年臻品——「溏心鮑魚蝦籽麵禮盒」，內附南非極品溏心乾鮑魚、本地手工蝦籽麵和特級蝦籽，完美承傳經典滋味。無論饋贈親友或自己享用，皆盡顯雅緻格調與吉慶氣韻，成就賀歲送禮嘅尊尚之選。



國金軒珍藝年糕4款口味包括：金箔燕窩花香椰汁凍糕、巴馬金腿蘿蔔糕、棗皇薑汁南棗糕及黑糖椰汁年糕，高貴禮盒分別以「年年有餘」、「麒麟賀歲」、「鳳鳴朝陽」及「喜上眉梢」為主題（見圖），各蘊吉祥寓意。現凡於美麗華集團網上商店Mira eShop 購買國金軒年糕套裝，即可享限時快閃$1加購國金軒黑糖椰汁年糕 （原價$398）。



唐述「溏心鮑魚蝦籽麵禮盒」由入行近30年嘅行政總廚周世韜師傅主理，嚴選上乘食材，結合細膩手藝悉心製作，每一份皆凝聚矜貴心意與節慶祝福。現在透過Mira eShop預購可尊享獨家優惠每盒$628，禮盒數量有限，售完即止。



KellyChu