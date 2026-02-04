Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 國金軒4款珍藝年糕賀新春 唐述呈獻「鮑魚蝦籽麵禮盒」 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　新春佳節將至，小妹正準備入手賀年食品與親友相聚共享，今年米芝蓮推介中菜食府國金軒，繼續有深受食客歡迎嘅珍藝年糕，4款矜貴口味傳遞滿滿新春祝福。而榮獲黑珍珠一鑽嘅唐述更誠意獻上尊貴賀年臻品——「溏心鮑魚蝦籽麵禮盒」，內附南非極品溏心乾鮑魚、本地手工蝦籽麵和特級蝦籽，完美承傳經典滋味。無論饋贈親友或自己享用，皆盡顯雅緻格調與吉慶氣韻，成就賀歲送禮嘅尊尚之選。

　　國金軒珍藝年糕4款口味包括：金箔燕窩花香椰汁凍糕、巴馬金腿蘿蔔糕、棗皇薑汁南棗糕及黑糖椰汁年糕，高貴禮盒分別以「年年有餘」、「麒麟賀歲」、「鳳鳴朝陽」及「喜上眉梢」為主題（見圖），各蘊吉祥寓意。現凡於美麗華集團網上商店Mira eShop 購買國金軒年糕套裝，即可享限時快閃$1加購國金軒黑糖椰汁年糕 （原價$398）。

　　唐述「溏心鮑魚蝦籽麵禮盒」由入行近30年嘅行政總廚周世韜師傅主理，嚴選上乘食材，結合細膩手藝悉心製作，每一份皆凝聚矜貴心意與節慶祝福。現在透過Mira eShop預購可尊享獨家優惠每盒$628，禮盒數量有限，售完即止。

KellyChu

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
14小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
10小時前
台南街頭發生疑似無差別斬人事件。中時新聞網
00:59
台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
兩岸熱話
6小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
11小時前
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
即時國際
7小時前
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
影視圈
12小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
16小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
10小時前
更多文章
「亞洲國際博覽館速度賽」好刺激。
KellyChu - 浪琴香港國際馬術盛典圓滿落幕 亞博館完美演繹盛事 | Executive日記
　　「浪琴香港國際馬術盛典2026」本周一（2日）喺亞洲國際博覽館圓滿落幕，好多觀眾都大讚精彩。「亞洲國際博覽館速度賽」見到人馬合一嘅完美配合，騎手要喺極短時間內跨過1.5米高嘅障礙，少啲默契同技術都唔得，賽事最終由德國騎手Richard Vogel以45秒82嘅佳績奪冠，好多人都為佢同愛駒拍掌歡呼。 　　活動仲有受歡迎嘅雪特蘭小馬大賽，更首次引入狗狗障礙挑戰賽同狗狗時裝騷，見到啲狗狗咁活潑
3小時前
Executive日記
學生們展示親手寫下的「福」字。
KellyChu - 恒基兆業贊助「我要讚佢大使」獎學金 學界肯定計劃意義 明年續參與 | Executive日記
星島新聞集團《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」上周六圓滿舉辦年度旗艦活動－－「以心傳善 筆墨生福 共創世界紀錄」。當日共有1142人一同揮毫書寫「福」字，成功創下「最多人同時寫『福』字推廣讚美文化」的世界紀錄，場面盛大，氣氛熱烈。這次活動獲恒基兆業贊助獎學金，亦獲華潤、中石化支持，攜手向社會發放正能量。 　　活動當天有近200位校長親臨參與。有校長稱讚，計劃不僅讓獲嘉許的學生肯定自我價值
2026-02-03 02:00 HKT
Executive日記