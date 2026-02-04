KellyChu - 浪琴香港國際馬術盛典圓滿落幕 亞博館完美演繹盛事 | Executive日記

「浪琴香港國際馬術盛典2026」本周一（2日）喺亞洲國際博覽館圓滿落幕，好多觀眾都大讚精彩。「亞洲國際博覽館速度賽」見到人馬合一嘅完美配合，騎手要喺極短時間內跨過1.5米高嘅障礙，少啲默契同技術都唔得，賽事最終由德國騎手Richard Vogel以45秒82嘅佳績奪冠，好多人都為佢同愛駒拍掌歡呼。



活動仲有受歡迎嘅雪特蘭小馬大賽，更首次引入狗狗障礙挑戰賽同狗狗時裝騷，見到啲狗狗咁活潑精靈，可愛指數爆錶！至於佔地逾18萬呎嘅購物生活村，有超過50個品牌任你行，亞博館悉心設置咗新春主題互動區，包括結合馬術元素嘅賀年打卡位、寓意花開富貴嘅花海藝術裝置，訪客亦可以求籤、寫揮春，適合一家大細一齊過個好年。



Kelly入村，一邊歎美食，一邊聽DJ表演，壓軸日開心接彩蛋，就係人氣歌手Ian陳卓賢都嚟壓軸獻唱，小妹由朝玩到晚，開心到呢！原來體育盛事都可以咁有創意，真係令Kelly感受到香港作為盛事之都嘅魅力！



KellyChu