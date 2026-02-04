KellyChu - 突破表象 跨越歐亞文化 鄭志剛晤摩納哥親王 共建藝術橋樑 | Executive日記

上合發展控股創辦人鄭志剛（Adrian）昨日喺社交平台透露，同摩納哥親王阿爾貝二世見面，就領導力、文化同長期夥伴關係進行卓有成效嘅交流，真係令人期待佢哋會擦出咩火花！



Adrian話，佢哋喺今次會面當中，深入探討咗點樣喺藝術同永續發展方面，真正發揮基礎設施嘅作用；以及如何突破表象，透過機構交流，喺亞洲同摩納哥之間搭建實質性嘅文化橋樑。Adrian表示，只有當可持續發展、文化同合作都係旨在長久維繫嘅時候，先至真正有意義。今次兩人會面，Kelly對佢哋日後合作方案拭目以待，唔知摩納哥同亞洲又會產生點樣嘅文化對話呢？



講開摩納哥親王阿爾貝二世，佢唔單止身家豐厚，背景仲大有來頭！佢媽媽就係大名鼎鼎嘅奧斯卡影后Grace Kelly！Grace Kelly當年有幾紅？愛馬仕個經典Kelly Bag就係以佢命名，當年佢用手袋遮孕肚張相紅遍全球，個袋因此聲名大噪，事後愛馬仕就將呢款經典手袋改名為Kelly，成為一代女神嘅傳奇歷史！Grace Kelly喺25歲時就憑《鄉下姑娘》奪得奧斯卡影后，後來佢喺康城影展邂逅蘭尼埃親王，嫁入摩納哥皇室。



KellyChu