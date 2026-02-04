Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 突破表象 跨越歐亞文化 鄭志剛晤摩納哥親王 共建藝術橋樑 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

上合發展控股創辦人鄭志剛（Adrian）昨日喺社交平台透露，同摩納哥親王阿爾貝二世見面，就領導力、文化同長期夥伴關係進行卓有成效嘅交流，真係令人期待佢哋會擦出咩火花！

　　Adrian話，佢哋喺今次會面當中，深入探討咗點樣喺藝術同永續發展方面，真正發揮基礎設施嘅作用；以及如何突破表象，透過機構交流，喺亞洲同摩納哥之間搭建實質性嘅文化橋樑。Adrian表示，只有當可持續發展、文化同合作都係旨在長久維繫嘅時候，先至真正有意義。今次兩人會面，Kelly對佢哋日後合作方案拭目以待，唔知摩納哥同亞洲又會產生點樣嘅文化對話呢？

　　講開摩納哥親王阿爾貝二世，佢唔單止身家豐厚，背景仲大有來頭！佢媽媽就係大名鼎鼎嘅奧斯卡影后Grace Kelly！Grace Kelly當年有幾紅？愛馬仕個經典Kelly Bag就係以佢命名，當年佢用手袋遮孕肚張相紅遍全球，個袋因此聲名大噪，事後愛馬仕就將呢款經典手袋改名為Kelly，成為一代女神嘅傳奇歷史！Grace Kelly喺25歲時就憑《鄉下姑娘》奪得奧斯卡影后，後來佢喺康城影展邂逅蘭尼埃親王，嫁入摩納哥皇室。

KellyChu

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
14小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
10小時前
台南街頭發生疑似無差別斬人事件。中時新聞網
00:59
台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
兩岸熱話
6小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
11小時前
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
即時國際
7小時前
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
影視圈
12小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
16小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
10小時前
更多文章
「亞洲國際博覽館速度賽」好刺激。
KellyChu - 浪琴香港國際馬術盛典圓滿落幕 亞博館完美演繹盛事 | Executive日記
　　「浪琴香港國際馬術盛典2026」本周一（2日）喺亞洲國際博覽館圓滿落幕，好多觀眾都大讚精彩。「亞洲國際博覽館速度賽」見到人馬合一嘅完美配合，騎手要喺極短時間內跨過1.5米高嘅障礙，少啲默契同技術都唔得，賽事最終由德國騎手Richard Vogel以45秒82嘅佳績奪冠，好多人都為佢同愛駒拍掌歡呼。 　　活動仲有受歡迎嘅雪特蘭小馬大賽，更首次引入狗狗障礙挑戰賽同狗狗時裝騷，見到啲狗狗咁活潑
3小時前
Executive日記