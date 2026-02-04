李純恩 - 上海的蝴蝶酥 | 好好過日子

英國首相施紀賢訪華到了上海，遊覽老城隍廟，在九曲橋邊的「綠波廊」吃蝴蝶酥。這款蝴蝶酥便出了名，許多人都在打聽，網上也有推銷。



「綠波廊」是上海著名食店，他們以各式小巧點心出名。當年英女皇訪問上海，行程中有一項是到「綠波廊」品茶吃點心。據說當時上海市政府給餐廳布置任務，要他們做五十樣點心給英女皇品嘗，但不能讓她吃飽。這當然只是傳說，想告訴人們這家餐廳的點心有多精巧。2001年我第一次搞美食團去上海，便專門安排了一頓午飯在「綠波廊」吃他們的點心，吃了十幾二十道，飽得七十個團友扶牆而走。



以前許多外國元首到上海都會被安排在「綠波廊」吃一頓飯，餐廳有一間包房叫「廊亦舫」，就是專門用來招呼重要人物的貴賓房，尼克遜、英女皇都在房裏用過餐。後來「綠波廊」又在外面開了一家餐廳，名字就叫「廊亦舫」，專做上海本幫菜，一道紅燒河鰻令人吃過之後念念不忘。可惜開了二十多年，竟然結業了。



「綠波廊」賣的都是江南點心，我只記得三絲眉毛酥、鳳尾燒賣、鴿蛋圓子、椒鹽酥等等，從未聽說他們也做西式蝴蝶酥，或許是後來的新產品。上海最出名的蝴蝶酥，是南京路上「國際飯店」的出品，那蝴蝶酥有巴掌般大，酥香甜美，非常好吃。「國際飯店」的餅店外天天都有一條望不到頭的「蝴蝶酥人龍」，買包蝴蝶酥要排一、兩個小時隊。請英國首相吃眉毛酥，可以去「綠波廊」，但吃蝴蝶酥，還應該帶他去「國際飯店」，再來一杯伯爵茶，這才匹配。



李純恩