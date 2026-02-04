Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 上海的蝴蝶酥 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　英國首相施紀賢訪華到了上海，遊覽老城隍廟，在九曲橋邊的「綠波廊」吃蝴蝶酥。這款蝴蝶酥便出了名，許多人都在打聽，網上也有推銷。

　　「綠波廊」是上海著名食店，他們以各式小巧點心出名。當年英女皇訪問上海，行程中有一項是到「綠波廊」品茶吃點心。據說當時上海市政府給餐廳布置任務，要他們做五十樣點心給英女皇品嘗，但不能讓她吃飽。這當然只是傳說，想告訴人們這家餐廳的點心有多精巧。2001年我第一次搞美食團去上海，便專門安排了一頓午飯在「綠波廊」吃他們的點心，吃了十幾二十道，飽得七十個團友扶牆而走。

　　以前許多外國元首到上海都會被安排在「綠波廊」吃一頓飯，餐廳有一間包房叫「廊亦舫」，就是專門用來招呼重要人物的貴賓房，尼克遜、英女皇都在房裏用過餐。後來「綠波廊」又在外面開了一家餐廳，名字就叫「廊亦舫」，專做上海本幫菜，一道紅燒河鰻令人吃過之後念念不忘。可惜開了二十多年，竟然結業了。

　　「綠波廊」賣的都是江南點心，我只記得三絲眉毛酥、鳳尾燒賣、鴿蛋圓子、椒鹽酥等等，從未聽說他們也做西式蝴蝶酥，或許是後來的新產品。上海最出名的蝴蝶酥，是南京路上「國際飯店」的出品，那蝴蝶酥有巴掌般大，酥香甜美，非常好吃。「國際飯店」的餅店外天天都有一條望不到頭的「蝴蝶酥人龍」，買包蝴蝶酥要排一、兩個小時隊。請英國首相吃眉毛酥，可以去「綠波廊」，但吃蝴蝶酥，還應該帶他去「國際飯店」，再來一杯伯爵茶，這才匹配。

李純恩

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
14小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
10小時前
台南街頭發生疑似無差別斬人事件。中時新聞網
00:59
台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
兩岸熱話
6小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
11小時前
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
即時國際
7小時前
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
影視圈
12小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
16小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
10小時前
更多文章
李純恩 - 南北極 | 好好過日子
　　朋友茶敘，Fanny說她報了名五月參加旅行團去北極，令我十分羨慕。我在南極拍過企鵝，一直心心念念想去北極拍北極熊。Fanny說她這次是飛到挪威上船，乘船遊北極圈，沿途看冰山看北極熊，想必十分精彩。 　　倪匡兄在他的衛斯理小說中有一段寫衛斯理在南極殺死了一隻白熊，有讀者寫信給他說南極只有企鵝，北極才有熊。倪大哥回信－－那時候作者和讀者之間溝通全憑書信，誠意十足－－說南極本來有一隻白熊，結果
2026-02-02 02:00 HKT
好好過日子