小董 - 頭髮也要密室逃脫 | 輕鬆養生

最近天氣有點似外國，一天如四季，溫差之大，稍一疏忽，就會凍親！



50多歲女舊病人到診，戴上冷帽，身穿短髮上衣，沒外套，那一刻診所內溫度約22度，戶外18度，她說了一句:「好久不見」就脫帽，小董被眼前情景嚇了一跳。以前，她有一把長長烏黑柔潤秀髮，到底經歴什麼巨變，變成乾枯「鐵線」，像桃花支節般四方八面飄着，還參着不少白髮、灰髮，頭頂脫髮後呈現光光小洞、大洞。總之，一頭病入膏肓模樣！



她苦笑說：「嚇人吧？！五年前移居靠近沙漠的拉斯維加斯，從那時起，食物不同、水質軟硬度未能習慣、氣候乾燥得把眼耳口鼻摧毀致龜裂，皮膚炸開了。為了保護最後的一把長髮，我每天把它紮起來，先套上浴帽，再來頂著大帽子才去上班，可惜還是敵不過，漸漸發現它不斷脫落、乾枯、變灰、現白，把市面上可以作護髮的產品都用盡了，卻掉得更兇，無計可施之下，便回來找你⋯⋯。」



髮質改變內外因素皆有。以這位舊病人舉例，改變生活環境使情緒波動，內動肝氣；氣候變異使身體不適，未必短時間可調節，故出現反應，便有乾眼、咽乾、口乾慾飲情況；皮膚黏膜被乾燥熏壞了，不論是身體還是頭皮，出現毛囊發炎、皮膚乾燥症開始，痕癢、疼痛發作，抓破血流落得更傷皮層的下場。頭髮變成「鐵線」般粗糙，未長出來被頭皮炎症制止了，久了，會一塊一塊地稀少又或禿掉！頭髮整天被埋在黑暗無光、侷促無氧的小空間就可以用「暗室禁錮」來想像！想像力豐富一點：「頭髮自覺不見天日、生存無趣便乾脆自我了斷罷了！」



香港氣候也變了，社會問題令人心煩氣躁！髮絲或悄悄離你而去，假如你長時間紥頭髮、戴帽，也許情況更壞！小董給大家一個頭髮養生外用方，如敷面膜一樣，洗頭後外敷：旱蓮草、何首烏、當歸、杏仁、川芎、黑芝麻、熟地、黃精各20克，水蓋過藥面高一寸煲40分鐘，隔渣取液搽到頭髮上及按摩頭皮，留45分鐘後用清水洗掉，比「焗油」更有效，如加入5克紅參片更能使白髮變黑！一周最少一次。如覺得「水滴滴」不方便，可由註冊中醫開出的濃縮中藥用來打粉，用雞蛋白和蜂蜜伴成糊狀後敷上頭髮，同樣留45分鐘後洗去，效果更佳！



學貫中西的大愛中醫師博士

小董