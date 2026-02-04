Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 頭髮也要密室逃脫 | 輕鬆養生

輕鬆養生
輕鬆養生
小董
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　最近天氣有點似外國，一天如四季，溫差之大，稍一疏忽，就會凍親！

　　50多歲女舊病人到診，戴上冷帽，身穿短髮上衣，沒外套，那一刻診所內溫度約22度，戶外18度，她說了一句:「好久不見」就脫帽，小董被眼前情景嚇了一跳。以前，她有一把長長烏黑柔潤秀髮，到底經歴什麼巨變，變成乾枯「鐵線」，像桃花支節般四方八面飄着，還參着不少白髮、灰髮，頭頂脫髮後呈現光光小洞、大洞。總之，一頭病入膏肓模樣！

　　她苦笑說：「嚇人吧？！五年前移居靠近沙漠的拉斯維加斯，從那時起，食物不同、水質軟硬度未能習慣、氣候乾燥得把眼耳口鼻摧毀致龜裂，皮膚炸開了。為了保護最後的一把長髮，我每天把它紮起來，先套上浴帽，再來頂著大帽子才去上班，可惜還是敵不過，漸漸發現它不斷脫落、乾枯、變灰、現白，把市面上可以作護髮的產品都用盡了，卻掉得更兇，無計可施之下，便回來找你⋯⋯。」

　　髮質改變內外因素皆有。以這位舊病人舉例，改變生活環境使情緒波動，內動肝氣；氣候變異使身體不適，未必短時間可調節，故出現反應，便有乾眼、咽乾、口乾慾飲情況；皮膚黏膜被乾燥熏壞了，不論是身體還是頭皮，出現毛囊發炎、皮膚乾燥症開始，痕癢、疼痛發作，抓破血流落得更傷皮層的下場。頭髮變成「鐵線」般粗糙，未長出來被頭皮炎症制止了，久了，會一塊一塊地稀少又或禿掉！頭髮整天被埋在黑暗無光、侷促無氧的小空間就可以用「暗室禁錮」來想像！想像力豐富一點：「頭髮自覺不見天日、生存無趣便乾脆自我了斷罷了！」

　　香港氣候也變了，社會問題令人心煩氣躁！髮絲或悄悄離你而去，假如你長時間紥頭髮、戴帽，也許情況更壞！小董給大家一個頭髮養生外用方，如敷面膜一樣，洗頭後外敷：旱蓮草、何首烏、當歸、杏仁、川芎、黑芝麻、熟地、黃精各20克，水蓋過藥面高一寸煲40分鐘，隔渣取液搽到頭髮上及按摩頭皮，留45分鐘後用清水洗掉，比「焗油」更有效，如加入5克紅參片更能使白髮變黑！一周最少一次。如覺得「水滴滴」不方便，可由註冊中醫開出的濃縮中藥用來打粉，用雞蛋白和蜂蜜伴成糊狀後敷上頭髮，同樣留45分鐘後洗去，效果更佳！

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
14小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
10小時前
台南街頭發生疑似無差別斬人事件。中時新聞網
00:59
台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
兩岸熱話
6小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
11小時前
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
即時國際
7小時前
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
影視圈
12小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
16小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
10小時前
更多文章
小董 - 老鼠偷大米 | 輕鬆養生
　　許多讀者問：「過年了，幾時開倉優惠我哋啊？還是你的藥材靚，跟外面買到的有很大差別！當然也貴上許多，只是希望每年一次的開倉價能去掃貨⋯⋯」我們當然知道開倉低至半價，甚至常把大家需要的崖栢枕、舒肺枕差不多以虧蝕的價錢出售，是出於開心分享！正如我之前說過……開倉不是因為要散貨，湯包都是同事們通宵人手執的、補筋骨的經常賣清光，廠家都做唔切；最忐忑的是我要去冷凍倉去挑久存不捨得賣的花膠、海參，在幾乎凍死
2026-01-28 02:00 HKT
輕鬆養生