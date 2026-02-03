KellyChu - 港樂「嚟接你」與音樂結緣 巴士接送學生免費賞交響樂 | Executive日記

香港管弦樂團（港樂）最近啟動咗一個教育及外展計劃，旨在為學童提供接觸交響樂嘅機會，計劃名為「我哋嚟接你﹗」，夠晒簡單直接。港樂會為學生提供專屬交通服務及免費音樂會門票，讓6至12歲嘅學生及其家人乘坐特別設計嘅「我哋嚟接你！」巴士前往香港文化中心，欣賞港樂嘅現場演出，藉以帶學生們走出課室，探索香港豐富文化內涵。



計劃於上周六正式展開，超過450位來自大埔浸信會公立學校及荃灣官立小學嘅學生及其家人，乘坐港樂專屬巴士往返香港文化中心音樂廳，參與兩場太古樂在社區音樂會「光影歷險：經典電影配樂的魅力」。



「我哋嚟接你！」巴士將於今年4至5月再次出動，接載學童及其家人往返香港文化中心欣賞港樂音樂會。



港樂行政總裁：為學生敞開音樂廳大門



港樂行政總裁方恩哲話，香港管弦樂團深信音樂擁有改變生命嘅力量，「我哋嚟接你﹗」計劃為可能尚未有機會親身感受交響樂現場演出嘅學生敞開音樂廳大門，希望能成為佢哋與音樂結緣嘅珍貴起點。



KellyChu