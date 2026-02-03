KellyChu - 恒基兆業贊助「我要讚佢大使」獎學金 學界肯定計劃意義 明年續參與 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2小時前
星島新聞集團《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」上周六圓滿舉辦年度旗艦活動－－「以心傳善 筆墨生福 共創世界紀錄」。當日共有1142人一同揮毫書寫「福」字，成功創下「最多人同時寫『福』字推廣讚美文化」的世界紀錄，場面盛大，氣氛熱烈。這次活動獲恒基兆業贊助獎學金，亦獲華潤、中石化支持，攜手向社會發放正能量。

　　活動當天有近200位校長親臨參與。有校長稱讚，計劃不僅讓獲嘉許的學生肯定自我價值，更能在學界積極推動讚美文化，極具意義，故來年將繼續參與。

　　《我要讚佢》計劃亦獲商界持續響應。恒基兆業地產集團已連續3年贊助。本學年，全港共有300間小學參與，一共選出的600名「我要讚佢大使」，每人頒發由恒基兆業贊助的400元書券及一枚紀念襟章，以資鼓勵。

華潤、中石化攜手支持學生

　　星島新聞集團亦與華潤集團合作，將活動中學生書寫的「福」字製成新春揮春，於農曆新年前隨部分《頭條日報》贈予讀者，並派發至300間參與學校及社區，向市民送上祝福。

　　此外，每位「我要讚佢大使」亦獲發中石化贊助的「種子卡」，鼓勵他們親手栽種象徵正向能量的太陽花，從中培養環保意識。

　　活動結束後，多間參與學校已陸續透過社交平台分享學生獲獎的喜訊，並鼓勵同學持續身體力行，為社會傳播更多溫暖與正能量。

中石化贊助「種子卡」，鼓勵「我要讚佢大使」栽種太陽花。
星島新聞集團主席蔡加讚（左）向恒基兆業地產集團企業傳訊部總經理梁美寶致送感謝狀。
